明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

泡泡瑪特多賺4倍 LABUBU吸金48億 毛利率70%新高 美洲收入急升11倍

【明報專訊】潮玩品牌泡泡瑪特（9992）公布今年上半年業績，純利按年急升396.5%至45.74億元（人民幣，下同）。旗下全球爆紅的「怪獸級IP」LABUBU系，期內收入急升6.7倍，半年吸金48億元，連同其餘4個半年收入踏進10億元級別的IP，帶動泡泡瑪特上半年收入衝上138.76億元，按年急增兩倍。

明報記者 邱潤青

上半年泡泡瑪特非國際財務報告準則經調整純利47.1億元，按年升362.8%（見表）。毛利率上升6.3個百分點至70%，與收入及盈利齊創上市以來新高。每股盈利3.44元，不派中期息。

5個IP收入逾10億

以IP劃分，泡泡瑪特上半年共有5個IP收入超過10億元，又有13個藝術家IP收入過億元。其中以全球爆紅的IP「LABUBU」為首的THE MONSTERS（精靈天團，下稱「LABUBU系」）收入按年增長6.7倍至48.14億元。LABUBU系佔泡泡瑪特總收入貢獻自踏入2024年開始顯著上升：2023年下半年才佔6%，至去年上半年突然急升至13.7%，一年過後即今年上半年已達34.7%。其他熱門IP包括MOLLY，今年上半年收入錄得13.57億元，佔總收入9.8%；SKULLPANDA收入12.21億元，佔總收入8.8%。

中國收入83億 升135%

另外，其IP於海外市場亦愈見受落，上半年海外市場收入按年急升4.4倍至55.9億元，來自三大海外業務地區的收入貢獻佔比由去年的22.8%顯著增至40.3%。當中，美洲市場期內收入便勁升11倍，貢獻集團總收入比例亦由去年同期的4%大幅提升12.3個百分點至16.3%。集團指於美洲地區加大市場開拓力度及進行差異化渠道定位策略，帶動美洲地區收入急升。

至於中國地區錄得收入82.83億元，按年升135.2%，繼續為集團主要收入來源，惟佔比由去年同期的77.2%下降至59.7%。其中零售店銷售收入按年增長119.9%至44.06億元，機械人商店銷售收入為6.78億元，按年增約一倍。包括泡泡瑪特抽盒機在內的線上收入按年增長212.2%至29.37億元。

全球淨增40間門店

截至今年6月底，泡泡瑪特於全球18個國家營運571家門店，今年上半年淨增40間。其中美洲市場的門店數量增加最多，淨增19間至41間。集團亦營運2597台機械人商店，上半年淨增105台。單計港澳台地區，合共經營34間零售店及41台機械人商店，分別按年增加9間及6台。

相關字詞﹕新消費股 谷子經濟 中期業績 IP經濟 泡泡瑪特

上 / 下一篇新聞

小米經調整多賺75% 料汽車業務單季獲利
小米經調整多賺75% 料汽車業務單季獲利
小鵬經調整虧損收窄至3.9億 美市升6%
小鵬經調整虧損收窄至3.9億 美市升6%
潤啤多賺23%增派息 總裁：續高端化
潤啤多賺23%增派息 總裁：續高端化
立訊精密申港上市 A股市值3000億
立訊精密申港上市 A股市值3000億
北水散貨 東方甄選高位暴瀉36% 港股四連跌 翰森據報配股抽水40億
北水散貨 東方甄選高位暴瀉36% 港股四連跌 翰森據報配股抽水40億
港匯走強曾破7.8關 H按返3.5厘封頂息
港匯走強曾破7.8關 H按返3.5厘封頂息
陳茂波：港設LME交割倉便利內企交易
陳茂波：港設LME交割倉便利內企交易
滴滴美團巴西爆外賣大戰 互提訴訟
滴滴美團巴西爆外賣大戰 互提訴訟
冠君：朗豪坊馬莎舖獲中式食肆承租
冠君：朗豪坊馬莎舖獲中式食肆承租
平安好醫生經調整利潤升84%
平安好醫生經調整利潤升84%
藥明生物中期賺23億 升56%
藥明生物中期賺23億 升56%
華府擬入股英特爾一成 《晶片法案》補貼或換股權 涉逾百億美元
華府擬入股英特爾一成 《晶片法案》補貼或換股權 涉逾百億美元
蘋果4款iPhone 17 全印度生產
蘋果4款iPhone 17 全印度生產
研究報告：華電動車相關企業海外投資首超國內
研究報告：華電動車相關企業海外投資首超國內
楊智佳：泡泡瑪特有買貴 沒買錯
楊智佳：泡泡瑪特有買貴 沒買錯
PAObank港元定存1個月年利率16厘
PAObank港元定存1個月年利率16厘
星展英鎊定存7日年利率16厘
星展英鎊定存7日年利率16厘
姜靜：港息正常化 港匯走强
姜靜：港息正常化 港匯走强
技術取勝：中創新航圓底整固向上
技術取勝：中創新航圓底整固向上
徐風：受惠外賣「引流」 京東健康跑贏母企
徐風：受惠外賣「引流」 京東健康跑贏母企
周顯：港需重建炒金市場
周顯：港需重建炒金市場
湯文亮：如何做旺商場
湯文亮：如何做旺商場
陳紅天山頂銀主屋7.9億沽 9年跌13億 近年住宅市場最大宗貶值個案 實呎近4.4萬
陳紅天山頂銀主屋7.9億沽 9年跌13億 近年住宅市場最大宗貶值個案 實呎近4.4萬
迎濤灣撻訂重售兩房545萬沽 1周賣貴7萬
迎濤灣撻訂重售兩房545萬沽 1周賣貴7萬
Blue Coast II周六價單賣134伙
Blue Coast II周六價單賣134伙
和生圍項目申建649幢洋房 曾擬建「皇宮屋」
和生圍項目申建649幢洋房 曾擬建「皇宮屋」
亞皆老街舖868萬沽 不足4年蝕1460萬
亞皆老街舖868萬沽 不足4年蝕1460萬
中原推首個AI估價 免費公開130萬伙數據
中原推首個AI估價 免費公開130萬伙數據
MIAMI QUAY II融合高低座臨海物業
MIAMI QUAY II融合高低座臨海物業
綠色集體運輸系統料2031年通車
綠色集體運輸系統料2031年通車
基金特區：瑞士百達：美股受惠「AI例外論」 美有望減息 資金料由存款流向股票
基金特區：瑞士百達：美股受惠「AI例外論」 美有望減息 資金料由存款流向股票