泡泡瑪特多賺4倍 LABUBU吸金48億 毛利率70%新高 美洲收入急升11倍

明報記者 邱潤青

上半年泡泡瑪特非國際財務報告準則經調整純利47.1億元，按年升362.8%（見表）。毛利率上升6.3個百分點至70%，與收入及盈利齊創上市以來新高。每股盈利3.44元，不派中期息。

5個IP收入逾10億

以IP劃分，泡泡瑪特上半年共有5個IP收入超過10億元，又有13個藝術家IP收入過億元。其中以全球爆紅的IP「LABUBU」為首的THE MONSTERS（精靈天團，下稱「LABUBU系」）收入按年增長6.7倍至48.14億元。LABUBU系佔泡泡瑪特總收入貢獻自踏入2024年開始顯著上升：2023年下半年才佔6%，至去年上半年突然急升至13.7%，一年過後即今年上半年已達34.7%。其他熱門IP包括MOLLY，今年上半年收入錄得13.57億元，佔總收入9.8%；SKULLPANDA收入12.21億元，佔總收入8.8%。

中國收入83億 升135%

另外，其IP於海外市場亦愈見受落，上半年海外市場收入按年急升4.4倍至55.9億元，來自三大海外業務地區的收入貢獻佔比由去年的22.8%顯著增至40.3%。當中，美洲市場期內收入便勁升11倍，貢獻集團總收入比例亦由去年同期的4%大幅提升12.3個百分點至16.3%。集團指於美洲地區加大市場開拓力度及進行差異化渠道定位策略，帶動美洲地區收入急升。

至於中國地區錄得收入82.83億元，按年升135.2%，繼續為集團主要收入來源，惟佔比由去年同期的77.2%下降至59.7%。其中零售店銷售收入按年增長119.9%至44.06億元，機械人商店銷售收入為6.78億元，按年增約一倍。包括泡泡瑪特抽盒機在內的線上收入按年增長212.2%至29.37億元。

全球淨增40間門店

截至今年6月底，泡泡瑪特於全球18個國家營運571家門店，今年上半年淨增40間。其中美洲市場的門店數量增加最多，淨增19間至41間。集團亦營運2597台機械人商店，上半年淨增105台。單計港澳台地區，合共經營34間零售店及41台機械人商店，分別按年增加9間及6台。