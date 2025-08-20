基金特區：瑞士百達：美股受惠「AI例外論」 美有望減息 資金料由存款流向股票

回顧今年上半年的投資市場，不得不提4月的美國「解放日」，這一日影響了不少投資者年初至今的投資回報。瑞士百達資產管理亞洲區（日本除外）基金分銷主管曾劭科指出，今年4月初美國公布「對等關稅」政策後，引發股市回落，市場回落後不少投資者將資金抽離股市，以香港為例，參考香港投資基金公會的數據，於今年4月至5月期間，本港投資者的資金明顯由股票及多元資產流出，轉投債券，以及其他保守投資策略，如貨幣基金，即當環球股市於4月8日開始自低位反彈後，本港投資者的資金仍持續由股票資產流出。

投資焦點料從宏觀轉向微觀

他續表示，回顧各類資產於今年年初至7月底止的表現，期內環球債券的升幅只1%，同期環球股票升幅則達10%，而期內大部分地區股市及行業股均錄升幅，意味不少本港投資者錯過了環球股市自4月8日開展的升幅。

不想錯過下半年的投資機會，黃思遠指出，要留意微觀因素，基於不少宏觀因素已出現變化，下半年微觀因素對市場的影響力，較大機會超越宏觀因素，以美國債務問題為例，今年上半年美國有意透過削減政府開支應對，最近此意向明顯已改變，轉為促進經濟增長，期望透過更高的經濟增長，令債務佔經濟增長的比重下降，意味美國經濟已由「排毒」轉向「放題」；又如上半年不少企業業務受關稅影響而癱瘓，而最近不少企業表示有意大幅增加資本開支，顯示市場將進入資本支出激增階段；再加上環球流動性充裕等利好市場的宏觀背景，以及市場上不乏基本面強勁，且兼具長期投資主題的企業選擇，以致下半年微觀因素可望超越宏觀因素。

稱美股處完全估值 非過高

曾劭科補充，目前環球市場仍有不少資金投放於存款及債券，隨着美國下半年有望減息，資金可望由存款及債券流出，而此等流動性很大機會投向股票等風險資產。美股有望續為資金流向的其中一個目標，儘管美股近期屢創新高，估值亦不低。

黃思遠認為，現時美股只是處於完全估值（Full Valuation）的狀况 ，而非過高估值（Overvaluation） ，且市場內部分股份基本面向好，估值具重估空間，更重要的是，美股仍可續受惠於人工智能創新，具「AI例外論」支持，還要留意，最近「美股七雄」（Magnificent Seven） 估值已有所回落。事實上，近年AI創新帶動環球科技股向上，當中大部分來自美國市場，以致近年美股與MSCI全球科技指數走勢幾近一致（見圖）。

籲勿忽視中資科技股AI潛力

有份負責管理瑞士百達策略收益基金的黃思遠表示，於環球多元資產投資策略方面，相對於傳統的地域配置，更着重以主題作環球配置，目前看重具長期增長潛力的AI主題，認為AI相關股選擇不只於美國市場，不可忽視中資科技股於AI應用方面的潛力，又如韓國及台灣市場中，也有AI產業鏈中不可或缺的半導體股選擇，並稱以AI主題選股，不只不受限於市場地域，更不受限於科技股，因隨着AI持續發展，其他行業也可受惠，如電力股便可受惠於AI帶動電力需求增加。

他續表示，環球投資市場上，除AI受惠股外，還可留意基本因素持續改善的銀行股，目前美國及不少地區的銀行資本充足，環球資本市場復蘇，亦利好銀行業的收益，今年下半年銀行業不只可受惠於周期性因素，更有望受惠於放寬監管，尤其是美國的銀行業。

劉敬華 明報記者

