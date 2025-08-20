明報新聞網
MIAMI QUAY II融合高低座臨海物業

【明報專訊】作為市區新盤供應重鎮的啟德跑道區，區內多個新盤均以不同主題設計作為賣點；其中由會德豐、恒地（0012）、新世界（0017）及帝國集團合作、已屆現樓的MIAMI QUAY II，以美國陽光與海灘度假勝地邁阿密，作為主體概念，營造出美式的輕鬆度假氛圍。MIAMI QUAY II另一賣點，是融合高座及低座物業，讓買家有更多選擇。

明報記者 林可為、丘家菱

攝影 李紹昌

已屬現樓的MIAMI QUAY II，位處啟德跑道區承豐道23號；今期由第5、6、8座三座組成；當中第5、6座屬於高座分層大廈，第8座為項目唯一的低座大樓，全座設25伙，並位於項目最前排、最臨海位置，享有開揚的東九龍內海海景、九龍都會景致。

MIAMI QUAY II提供571伙，單位實用面積介乎251至1426方呎，戶型涵蓋開放式至4房設計；包括25伙開放式戶、237伙1房戶、264伙兩房戶、25伙3房戶及20伙特色戶，其中1房和兩房戶共有501伙，佔比約88%，相信可吸引上車客和投資客。車位方面，項目兩期共提供131個車位。

提供571伙 涵蓋開放式至4房戶

今次介紹的現樓示範單位，屬於低座第8座6樓E室，實用面積494方呎兩房連儲物室、另連397方呎私家天台特色戶。為迎合現時的家居設計潮流，單位採用開放式廚房設計，設有充裕的工作枱面，為戶主提供寬闊的備餐空間，同時配備大型儲物櫃，具備充足儲物空間，並設嵌入式洗衣乾衣機、雪櫃等，讓住戶日常烹飪更得心應手。

低座兩房特色戶 採光度充足

客廳呈長形設計，間隔分明，讓戶主易於擺放家具；即使擺放梳化、電視櫃後，仍具很多活動空間。客廳外接露台，有效提升室內採光度，更讓室內空間向外延伸，增加居所的空間感，讓住戶可隨時觀賞開揚景色。

高座4房特色戶4634萬沽 呎價3.25萬

單位屬兩房間隔，主人睡房空間寬敞，設曲尺形廣角窗，室內採光度理想，可觀賞與大廳相同的海景。另一間睡房空間同樣四正實用，設有大型玻璃窗。浴室方面，乾濕分離設計，配備玻璃趟門，巧妙規劃用盡每寸空間，為貼合住戶日常生活，配備鏡櫃、面盆櫃，供住戶擺放日常所需用品。

MIAMI QUAY II於6月底，透過招標售出兩伙特色戶，其中高座第6座30樓A室，實用面積1426方呎、4房雙套連平台及天台特色戶，成交價4634.5萬元、實呎3.25萬元；另第8座1樓E室，實用面積456方呎兩房連平台特色戶，成交價1250萬元、實呎2.74萬元。

相關字詞﹕MIAMI QUAY II 睇樓手冊

