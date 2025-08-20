中原推首個AI估價 免費公開130萬伙數據

另外，吳又稱，集團過往累計共200多萬宗二手私宅成交作為訓練基礎，並且樓盤系統累計多年二手市場供應信息，且與產權框架一一關聯，令模型具備足夠的訓練基礎，估算結果更為可靠。吳強調，該系統70%估算價與田土廳成交價相符，大型屋苑更達九成。中原集團行政總裁施俊嶸稱，中原估算價首次實現全港單幢舊樓至大型屋苑的歷史價格追溯功能，代理亦可不受地域限制，掌握全港過去30年物業價格，加快市場流轉。

中原集團主席施永青昨出席同一場合時稱，樓市資訊並不完全公開透明，尤其在成交價、業主心態等細節上，而中原能及時掌握最新市况和市場變化，往往比單純依靠過去數據更具競爭優勢。他又稱，中原樓市指數不止根據以往成交反映市場變化，更結合最新市况，與市場走勢高度脗合。

施永青：中原掌握數據 與市况高度脗合

施永青又認為，市場始終有波動和投資功能，價值會隨經濟和生產力變化而升跌，又建議政府應採取逆周期政策，在樓市興旺時應適度調控，市况低迷時則可考慮撤銷「辣招」及放寬按揭，避免信貸收縮帶來惡性循環。