亞皆老街舖868萬沽 不足4年蝕1460萬

【明報專訊】疫情期間不少投資者憧憬復常後舖市反彈，試圖趁機撈底，惟事隔數年，舖市未見回暖之餘，更大幅蝕讓收場。其中旺角昌明大廈一個地舖，最新以868萬元售出，較2021年購入價帳面蝕63%。上述物業為亞皆老街80至86號昌明大廈地下A舖，對面為新地（0016）洗衣街商業地王項目，面積約700方呎，現為交吉狀况，上月以約868萬元售出，呎價約1.24萬元，原業主2021年底高達2328萬元購入，換言之該名業主持貨不足4年，現帳面勁蝕1460萬或63%。
另泛海國際（0129）集團執行董事關堡林表示，旗下元朗洪水橋滙都基座零售部分滙都廣場，首家租戶為24小時健身中心，將於短期內開業，該中心租用6個臨街舖位，面積共約6200方呎。據24/7 Fitness網頁，該公司已租用滙都地下B4至B9號舖。關又稱，項目舖位面積由200至6000方呎不等，現時多家國際飲食品牌洽租已進入尾聲，料陸續落實開業。
此外，美聯商業營業董事鄧少安表示，金鐘海富中心一期低層01室，面積約4165方呎，現以意向呎價約12,500元交吉放售，總價即約5200萬元。
