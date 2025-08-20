亞皆老街舖868萬沽 不足4年蝕1460萬

【明報專訊】疫情期間不少投資者憧憬復常後舖市反彈，試圖趁機撈底，惟事隔數年，舖市未見回暖之餘，更大幅蝕讓收場。其中旺角昌明大廈一個地舖，最新以868萬元售出，較2021年購入價帳面蝕63%。上述物業為亞皆老街80至86號昌明大廈地下A舖，對面為新地（0016）洗衣街商業地王項目，面積約700方呎，現為交吉狀况，上月以約868萬元售出，呎價約1.24萬元，原業主2021年底高達2328萬元購入，換言之該名業主持貨不足4年，現帳面勁蝕1460萬或63%。