和生圍項目申建649幢洋房 曾擬建「皇宮屋」

洋房數目較去年獲批方案減18%

城規會文件顯示，上述和生圍項目最新申請以地積比不高於0.4倍發展，涉及不多於89.3萬方呎住宅樓面，並擬建649幢2至3層高（另設1層地庫）洋房，以兩幢兩層高會所等設施計，平均每幢洋房面積約1376方呎，預計整個項目可容納1817名住客，另項目將提供1298個私家車位。該地皮鄰近加州花園，地盤面積約223.3萬方呎，現劃為「其他指定（綜合發展包括濕地修復區）」用途。

恒大購入項目後，再抵押予橡樹資本，並由橡樹資本接管，近年多次提出不同申請，最矚目為恒地2020年1月曾代恒大申建268幢洋房，包括項目中央設一幢樓面面積近25萬方呎的「皇宮屋」，有關方案同年7月獲批；而橡樹資本2023年曾就項目申建789幢洋房的方案，並於去年獲批。今年初，橡樹資本再更改方案，將地積比由原本0.4倍增加至1.3倍，擬建47幢6至10層高分層住宅、128幢3層高洋房、4幢住客會所及1幢4層高的安老院，共提供3571伙，總樓面約290.2萬方呎，惟有關方案至今仍未審議。