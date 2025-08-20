Blue Coast II周六價單賣134伙

【明報專訊】長實（1113）及港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸Blue Coast II，昨日公布最新銷售安排，連同上周及過往公布的價單餘貨，將有134伙於周六上午10時在紅磡置富都會商場9樓售樓處，以先到先得形式發售；另有25伙4房戶將於同日起招標。該批價單單位涵蓋兩房至三房戶型，實用面積由443至759方呎，價單定價由1071.3萬至2248.5萬元，市值21.4億元，以最高樓價13%折扣計，折實價由932萬至1956.2萬元，折實均呎23,345元。
長實營業部首席經理郭子威表示，項目3座單位已接近全推，5座單位將有3%至5%加價空間，並預計本港下半年將減息兩次，料有助樓市發展。
天瀧招標售出1伙 成交價3780萬
恒基（0012）等發展的啟德跑道區新盤天瀧，連續兩日錄得成交。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目昨以招標形式售出兩伙，共套現4178萬元，其中天瀧6座16樓B室，實用1102方呎，成交價3780萬元，呎價34,301元。天瀧自現樓形式銷售後，連車位合共套現約51億元，全盤連車位合共套現約76億元。另外，同系大角嘴利奧坊•凱岸新近以招標形式售出2座3樓D室，實用176方呎，連97方呎平台，成交價398萬元，呎價22,614元。項目至今累售509伙，佔全盤約99%，套現約34億元，現僅餘5伙待售。
ST. GEORGE'S 3房大宅8800萬沽
至於由信置（0083）及中電（0002）合作的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，新近再錄大額成交，位於2座12樓A室，實用1870方呎，3房雙套連士多房間隔，並設私人升降機大堂，最新以8800萬元售出，實呎4.7萬元。項目今年已累售30伙，套現近20億元。全盤累售130伙，總套現近107億元。市場消息指出，其中109伙為3房或以上大戶型，平均每套售價逾9300萬元，並有逾20組為同一客人購入兩伙或以上的大手交易。
