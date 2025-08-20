明報新聞網
經濟

香港地產

迎濤灣撻訂重售兩房545萬沽 1周賣貴7萬

【明報專訊】民生屋苑近期交投暢旺，其中馬鞍山更罕錄撻訂重售賣貴個案。世紀21奇豐區域經理莊瑞生表示，馬鞍山迎濤灣1座高層D室，實用506方呎，兩房間隔，原於上周以538萬元售出，其後買家撻訂，業主先殺訂15萬元取消交易後，單位隨即再放盤，新近以545萬元沽出，實呎10,771元，即不足一周成交價升7萬元或約1%。

莊續稱，上述單位原業主於2011年以385.8萬元一手購入，現帳面升值159.2萬元或41%。

另中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗本月累錄87宗二手成交，其中朗屏8號2座中層A室，實用499方呎，兩房梗廚間隔，以608萬元沽出，實呎12,184元，為同類單位自去年5月後首次升破600萬元大關。原業主2016年4月572萬元一手買入，持貨約9年，帳面賺36萬元或約6%。

朗8兩房1年來重上600萬大關

東涌東環亦錄得近年最大宗二手成交。中原高級資深分區營業經理陳偉業表示，東涌本月累錄31宗二手買賣，較上月同期19宗增逾六成，並逼近上月全月36宗水平。其中，東環3A座頂層特色戶，實用642方呎，3房1套間隔，附569方呎平台，以1000萬元易手，實呎15,576元，為屋苑自2023年4月後逾兩年來最大額成交。

東環特色戶千萬沽 屋苑兩年來最大宗

陳指原業主屬外籍人士，2018年4月1230萬元買入單位，持貨約7年帳蝕230萬元或約19%，連使費料實蝕298萬元或24%。

