經濟

香港地產

陳紅天山頂銀主屋7.9億沽 9年跌13億 近年住宅市場最大宗貶值個案 實呎近4.4萬

【明報專訊】樓價從高位大幅回落，加上銀主急於沽售物業，部分豪宅銀主盤以低價售出，其中原由深圳祥祺集團主席陳紅天或有關人士持有的山頂歌賦山道15號，經歷兩年招標後，終以約7.9億元售出，較陳紅天2016年約21億元購入價，帳面大幅貶值約13.1億元或62%（未計及重建等費用），料為近年住宅市場最大宗帳面貶值個案，最新實呎約4.37萬元。

上述歌賦山道15號，於2023年8月首度由銀主以招標形式推出放售，及後多次押後截標日期。據成交紀錄冊顯示，項目昨終以7.9億元售出。據項目樓書顯示，物業為一幢大屋，實用18,078方呎，採6房6套連閱讀室間隔，連9948方呎花園、2081方呎天台、1200方呎前庭及1631方呎庭院，車庫亦達2788方呎，以最新成交價約7.9億元計，實呎約43,700元。

資料顯示，陳紅天早於2016年向莊士機構（0367）以約21億元購入該屋地，除部分以深圳羅湖物業「以物易物」外，其餘16.8億元以現金分3期支付，陳氏2019年向東亞銀行（0023）承做一按及二按，並於2023年初由德勤接管。若以最新成交價對比，物業9年來帳面大幅貶值約13.1億元或62%（未計及重建等費用），料為近年住宅市場最大宗帳面貶值個案。

3項銀主貨已先後售出

事實上，2015至2016年間，陳紅天或祥祺集團三度在港合共斥資近70億元掃貨，除今次售出的歌賦山道15號外，亦包括2016年約45億元向會德豐購入紅磡紅鸞道18號One HarbourGate東座，物業及後命名為祥祺中心，以及2015年約3.87億元購入的東半山傲璇（OPUS HONG KONG）5樓單位連同雙車位，前者去年獲都會大學以約26.5億元購入，帳面貶值約18.5億元或約41%，後者於2023年由遠航集團創辦人桂四海以約4.18億元購入，帳面升值約3100萬元或8%。

宏豐臺10號4.2億放售 低兩年前叫價24%

另高力香港資本市場及投資服務部高級董事吳嘉輝稱，大坑宏豐臺10號項目，現以公司股權形式（即賣殼）出售，意向價4.2億元，物業為一幢4層高豪宅，實用約10,772方呎，折合實呎約3.9萬元。資料顯示，項目兩年前曾以意向價5.5億元放售，即減價1.3億元或24%。

此外，何文田傲玟2座低層B室，實用1425方呎，3房3套間隔，成交價2710萬元，實呎19,018元。原業主2020年4175萬元一手購入，連使費料實蝕約1670萬元或40%。另消息稱，大埔白石角天賦海灣9座中層B室，實用1667方呎，4房雙套間隔，由銀主以約2160萬元售出，實呎12,957元。單位曾由內地業主2017年以「買殼」形式購入，有指當時作價約3228萬元，換言之現成交價較8年前帳貶約1068萬元或33%。

明報記者

相關字詞﹕傲玟 蝕讓成交 大坑宏豐臺10號 歌賦山道15號 銀主盤 陳紅天

