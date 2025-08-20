徐風：受惠外賣「引流」 京東健康跑贏母企

以最先公布業績的京東為例，雖然其第二季度收入達到3567億元（人民幣，下同），按年增加22%，不過按非美國通用會計準則（Non-GAAP）的純利只有74億元，與去年同期的145億元相比，近乎「腰斬」。若按京東的業務分類，以電商為主的京東零售，經營利潤則有139.4億元，按年升38%；京東物流（2618）則跌一成至19.6億元，但以外賣為主的新業務，則由去年第二季蝕近7億元，大幅增加至蝕147.8億元，意味綜合京東所有的業務分類後，總經營利潤只得11.2億元，較去年同期的116億元，大幅縮水超過九成。

摩根大通在報告中指出，京東二季度外賣投資損失達130億元，超出摩通預期的100億元。京東的虧損數據，也對其他外賣平台的營運數據有啟示作用，據摩通估算，京東第二季每單損失約10元，即使阿里每單損失僅為京東一半，假設日均訂單量為7000萬單，外賣損失也可能超過300億元，遠高於此前預測的170億元。該報告反映三大龍頭的第季度盈利表現，將會受到嚴重壓力，這也解釋了為何這3家公司的股價表現，跑輸盈利增長不迅速的騰訊（0700）。

三大外賣平台燒錢 影響盈利表現

摩通認為，面對高強度競爭帶來巨額損失，京東有可能率先「舉白旗」投降，於第三季度取消價格補貼。然而，該行指出，最近的渠道調研顯示，3家外賣平台近日宣布轉向理性競爭後，並非完全取消補點，其中阿里和美團的價格補貼僅略有下降，意味這場外賣大戰，將會成為一場持久戰。

作為投資者，自然懂得要「避重就輕」，對於激烈燒錢競爭的行業，大家都賺不到錢，甚至出現巨額虧損的情况下，長期投資持有，並無益處。倒不如等到監管機構準備入手調停，或3家外賣平台的惡性競爭開始逐步平息，重現多頭壟斷的情况，才重新入市部署，做法可能更佳，畢竟燒錢「內捲」期間，利潤被壓低，股價表現同樣不理想；但競爭一旦放緩，大家齊齊有錢搵，盈利增長加快，兼有望提升估值，造就股價升幅更快更顯著。然而，目前這幾家科網龍頭，手上都有充足「彈藥」燒錢，加上有分析指出，外賣用戶忠誠度若可提高，有更大的比例轉化成毛利更高的網購及訂票用戶，都吸引這些科網巨企有意打長期戰。

京東健康股價今年已升1.4倍

不過，最後一句資訊，可能也給予投資者一些新啟示，就是科網巨頭透過外賣燒錢「引流」，最終讓客戶網購賺錢「完成閉環」。換言之，在網購業務中，各大企業似乎無意壓價競爭，於是可兼享收入及純利受惠於用戶導流，而達致快速增長的狀况。以京東旗下的京東健康（6618）為例，只有藥物網購業務，沒有外賣業務，但受惠於京東外賣帶來的用戶流量，於是今年上半年收入按年增加24.5%，至353億元，非國際財務報告準則盈利則大幅上升35%，跑贏母公司京東及騰訊，因此今年的股價表現也甚為「標青」，由年初的28.1港元，升至昨日收報66.55港元，升幅接近1.4倍。

按這種「阿仔好過阿媽」的思維，加上健康產業暫時未有嚴重「內捲」行為，阿里健康（0241）及平安好醫生（1833）等，現時都值得投資者關注。

[徐風 數據尋寶]