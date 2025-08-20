明報新聞網
經濟
楊智佳 還看今朝

股市最前線

楊智佳：泡泡瑪特有買貴 沒買錯

【明報專訊】恒生指數昨日下跌53點，收報25,122點，主板成交2782億元。缺乏重點消息之下，環球股市於高位上落不大，港股亦出現相若情况，熱炒二三線股數目略減少，炒作氣氛稍降溫。整固市况波幅不大，成交較上日縮減，算是健康情况，投資者買港股意欲稍降之餘，未見投資者積極沽貨。恒指未見技術超買，14天RSI僅53.7，象徵市場購買力尚未耗盡，後市偏好的機會較大。

市場聚焦於業績股。本周的業績股份表現不錯，惟愈接近8月底死線的業績，數量愈多，通常愈欠缺驚喜及比較遜色。

昨日最矚目的是明星股泡泡瑪特（9992），績前挑戰歷史新高。泡泡瑪特今年上半年純利按年增幅363%、收入升幅204%，與一個月前公布的盈喜公告中，純利升350%、收入升200%相距不遠，超亮麗業績是預期之內，未知會否觸發單日的獲利沽壓。

縱使業績只符合盈喜，泡泡瑪特業績仍可以用驚人來形容。海外業務收入半年間爆發性增長440%，久未見過一間消費品企業能夠短時間內如此增長迅速，至於中國業務收入增長135%亦相當可人。

泡泡瑪特增長強勁是因為去年上半年基數很低，其中，王牌產品Labubu於去年4月才獲得韓國女團Blackpink的Lisa點石成金，從當時的低基數起步，今年上半年業績才是反映Labubu的真正威力。即使單計Labubu產品，目前仍是飢餓行銷階段，早前在香港的限定店亦要預先網上登記才能入場，零售店基本沒現貨，未來一段日子，仍會帶來增長。

盈利仍有增長空間 技術走勢未見頂

事實上，泡泡瑪特不僅靠Labubu招徠粉絲，即使門市沒貨，依然門庭若市，其他產品例如Crybaby亦受歡迎。泡泡瑪特成功之處，一開始是靠盲盒殺出血路，然後將「醜萌」文化發揚光大，軟實力不容置疑。年度化市盈率約37倍，並擁有一定的盈利增長空間，股價仍有上升動力，至少技術走勢上未看得出見頂迹象。若然績後出現回吐，暫時中線而言仍是有買貴、沒買錯的選擇。

長遠而言，泡泡瑪特需要將產品戰線擴闊以延續收入增長能力，以其高強執行能力，似乎不用擔心快將增長受限。

押注金價 周生生屬穩健之選

冷門股業績方面，黃金零售股周生生（0116）值得留意，該公司剛發出盈喜，預料今年上半年持續經營業務的純利介乎9億至9.2億元，即使以盈喜下限的9億元計算，年度化市盈率3.4倍，是相當廉宜。往績股息率5.7厘，有見及今年黃金價格高漲、盈利上升，派發股息料比去年慷慨，股息率會增長。該公司財政狀况亦非常健全，計及經營現金流後，大概是零計息淨負債。

周生生的業務表現難免與金價掛鈎，金價看似累積升幅頗多，2020年疫情後上升約1倍，觀乎美元貨幣供應增加37%左右，加上央行儲備需求增加，帶動金價上升，價格上升具備堅實的條件，於高位有望獲得支持。

盈喜後，假若周生生股價高開幅度低於一成，對於穩健型的收息投資者來說，仍是不錯的吸納選擇。當然，爆發力難以媲美波幅甚大的金礦股，是屬於押注金價的穩健之選。

