經濟
姜靜 外匯動靜

投資策略

姜靜：港息正常化 港匯走强

【明報專訊】過去一段時間，套利交易持續主導市場，即期美元兌港元大致在7.85的水平橫行；儘管弱方兌換保證水平被多次觸發，外匯干預導致港元流動性收緊，但無論港元拆息或港匯的反應均不大。然而，隨着銀行間總結餘進一步接近5月初水平，上周五即期美元兌港元脫離7.75至7.85交易區間頂部，一度跌至7.7929的低位。

隨着總結餘降至接近約500億港元水平的臨界點，港元銀行同業拆息（HIBOR）對流動性抽走的反應變得更加敏感，尤其是前端拆息。在上述前提下，加上最近對港元及港元資產需求明顯回暖，南向資金流入強勁，又有銀行提前部署資金需要，進一步推高港元拆息。

過去3個交易日1個月及3個月HIBOR分別急升超過150個基點及85個基點，驗證了筆者所在的研究團隊早前對港美息差將收窄，港元銀行同業拆息將回到2.5厘至3厘區間的看法。展望未來幾周，我們維持短端港美利差繼續溫和收窄，即港息將繼續正常化的看法，目前股市相關資金流入亦支持我們看法，但仍預期整體HIBOR將不會回到5月前的高位。另外，1個月和6個月的的隱含港元利率均在約2.9厘水平左右，平坦的隱含港元利率曲線反映短期利率進一步上升空間或有限。

港元匯價方面，由於港美息差收窄，減少套利交易的吸引力，更有投資者態度轉趨謹慎，進行沽美元買入港元的平倉動作，港匯因此找到走强動力。即期美元兌港元並未如早前般外匯干預後迅速地回升至接近7.85的弱方兌換保證水平，而是暫時逗留在交易區間中間7.8位置。另外，掉期點子全線回升，這亦意味着套利交易收益減低，減弱賣出港元動力，下一輪弱方外匯干預可能將不會在近期發生。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]

相關字詞﹕姜靜 外匯動靜

