優才家庭1.85萬租新寶城兩房 預付1年租逾22萬

【明報專訊】暑假快將進入尾聲之際，中原高級分行經理關偉豪表示，將軍澳8月至今暫錄逾255宗住宅租賃成交，其中新寶城佔5宗、平均實用呎租43元，位於4座高層E室，實用面積434方呎，兩房間隔、望內園景，以月租1.85萬元租出，實用呎租43元，新租客為優才計劃下來港的內地家庭，並先付一年租金涉逾22萬元。業主2010年285萬元購入，持貨近15年，租金回報約7.8厘。此外，香港置業首席高級營業經理林冬盈表示，大角嘴利奧坊．壹隅2座中層B室，實用面積328方呎，1房連士多房間隔、望海景，獲內地優才以月租1.9萬元承租、實用呎租約58元。業主2022年約828萬元一手購入，租金回報約2.8厘。