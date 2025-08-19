明報新聞網
經濟

香港地產

荃灣大鴻輝中心舖2.6億易手

【明報專訊】近月市場上有不少資深投資者沽售工商物業，其中由大鴻輝興業持有的荃灣眾安街55號大鴻輝（荃灣）中心地舖部分，面積約12,627方呎，最新有指以約2.6億元售出，為該區罕有的大額舖位成交，呎價即約2.06萬元。

上環樂古道舖5680萬沽 18年升85%

據了解，物業現時總月租約120萬元，料新買家可享約5.5厘租金回報。大鴻輝早在2012年6月斥逾6億元購入該廈多層物業，除今次售出之地舖，其餘仍持有至今。

另資料顯示，上環樂古道68號裕利大廈地下3至6號舖連高層地下，其中地舖面積約3100方呎、高層地下面積約3100方呎，合共即約6200方呎，原由古董店義興隆自用，最新以5680萬元售出，呎價約9161元。資料顯示，原業主2007年以共3070萬元入市，現帳面獲利2610萬元或約85%。

另外，葵涌屏麗街4號名賢大樓A座地下C舖連閣樓，地舖面積約1300方呎，閣樓面積約540方呎，合共1840方呎，則以約1550萬元易手，呎價8424元，買家為水務署員工儲蓄互助社。

上述舖位原業主於1976年約42萬元購入，帳面獲利1508萬元或約36倍。物業地舖現由便利店以7.6萬元租用，閣樓則暫時空置，租金回報約5.9厘。

康民工業中心呎價 12年首失守3000元

此外，數年前投資者追捧的柴灣工廈，近年呎價大幅回落。中原（工商舖）工商部高級分區營業董事梁錦和表示，柴灣康民街2號康民工業中心18樓13至15室，總面積約4817方呎，以約1430萬元成交，呎價約2968元，為該廈12年以來呎價首失守3000元水平。原業主2008年7月約726萬元購入，帳面獲利約704萬元或近一倍。該廈對上一宗呎價跌破3000元的成交，要追溯至2013年6月。

