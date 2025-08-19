前大家樂陳裕光等1068萬沽會景閣1房

持貨29年帳升7%

資料顯示，上述單位為會景閣中層12室，實用面積659方呎，1房間隔，上月1068萬元售出，實呎16,206元，較2015年、即10年前樓下一層同面積單位成交價1300萬元低232萬元或18%。資料顯示，單位原業主為Candice Robert Company Limited，公司董事包括陳裕光及其妻陳羅寶靈及兩名子女，陳羅寶靈同時為公司股東，1996年以1000萬元購入，現成交價較29年前購入價，帳面僅獲利68萬元或近7%。

三湘590萬沽伊利莎伯大廈3房戶

此外，三湘集團近月連沽銅鑼灣伊利莎伯大廈單位，其中B座低層B5室，實用面積540方呎，3房間隔，上月590萬元售出，實呎10,926元，資料顯示，同類單位2019年高峰期曾以825萬元易手，現成交價較高峰期低28%。另資料顯示，原業主三湘集團早於1994年353萬元購入，2003年曾以150萬元作內部轉讓，現成交價較1994年購入價高出237萬元或67%。

事實上，三湘集團於5月以763萬元售出伊利莎伯大廈A座中高層A4室，實用面積698方呎，實呎10,931元，呎價與今次出售單位相若，該物業由三湘於1988年以105萬元購入，帳面獲利658萬元或6倍多，連同今次售出單位，共套現1353萬元。

瓏璽4房戶料實蝕27%易手

值得留意的是，部分市區新晉屋苑續有蝕讓。中原地產高級分區營業經理黃永財稱，鄰近奧運站的瓏璽1座高層A室，實用面積1467方呎，4房雙套連書房間隔，最新以3200萬元售出，實呎21,813元。原業主2011年4437萬元連車位一手購入，現成交價較購入價低1237萬元，若扣除車位現價值約250萬元，連使費料實蝕約1200萬元或27%。

曼克頓山兩房海景戶 帳賺71%

此外，利嘉閣高級聯席董事邱家仁稱，荔枝角曼克頓山6座中層F室，實用面積558方呎，兩房間隔，望海景，以990萬元成交，實呎約17,742元，原業主2010年以580萬元買入，帳面獲利約410萬元或71%。