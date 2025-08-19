一手昨沽90伙 凱柏峰柏瓏YOHO WEST佔逾半

凱柏峰昨沽26伙 套逾2億

凱柏峰系列自7月現樓重推後，銷情保持理想，昨日單日再沽出26伙，套現逾2億元，其中最高售價為2A座52樓B單位，實用面積719方呎，3房1套房加儲物室間隔，成交價1259.1萬元，實呎17,512元。該系列上月至今，累售618伙，銷售金額逾39.9億元。另YOHO WEST昨以招標形式售出14伙，單日套現逾9500萬元，最高售價單位為2A座38樓A1室，實用面積696方呎，3房1套連工作間間隔，成交價915萬元，實呎13,147元。

瑜一‧天海招標連沽兩伙

此外，同屬港鐵物業，與華懋合作的何文田站現樓項目瑜一‧天海，則透過招標最新售出兩伙、實用面積均為937方呎的3房1套單位，吸金逾4750萬元，其中2B座12樓D室，成交價2389.35萬元、實呎25,500元。瑜一系列全盤累售619伙，共套現逾99億元。

另一方面，啟德跑道區多個樓盤均錄一手成交，上周五進行首輪價單銷售、中海外（0688）和九倉（0004）等發展的現樓項目維港．灣畔，其中1A期昨再以招標形式售出兩伙3房海景戶，包括1A座3樓A室，實用面積819方呎，成交價2563.2萬元，實呎3.12萬元；另1A座2樓B室，實用面積818方呎，成交價2406.4萬元，實呎2.94萬元，兩伙涉總成交額4969.6萬元。同區恒地（0012）牽頭發展的同區天瀧亦獲承接，恒基物業董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目最新售出的7座6樓A室，屬實用面積1002方呎3房戶，成交價3295萬元，實呎32,884元。