明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

一手昨沽90伙 凱柏峰柏瓏YOHO WEST佔逾半

【明報專訊】市場上多個大型全新樓盤有待登場，但在現樓貨尾盤支撐下，昨單日新盤市場仍錄得約90宗一手成交，其中三大港鐵（0066）盤，包括與信置（0083）等合作的將軍澳日出康城凱柏峰系列、同為信置等元朗錦上路站柏瓏系列，以及與新地（0016）合作的天水圍YOHO WEST，合共售出50個單位，佔即日總一手成交量逾半。

凱柏峰昨沽26伙 套逾2億

凱柏峰系列自7月現樓重推後，銷情保持理想，昨日單日再沽出26伙，套現逾2億元，其中最高售價為2A座52樓B單位，實用面積719方呎，3房1套房加儲物室間隔，成交價1259.1萬元，實呎17,512元。該系列上月至今，累售618伙，銷售金額逾39.9億元。另YOHO WEST昨以招標形式售出14伙，單日套現逾9500萬元，最高售價單位為2A座38樓A1室，實用面積696方呎，3房1套連工作間間隔，成交價915萬元，實呎13,147元。

瑜一‧天海招標連沽兩伙

此外，同屬港鐵物業，與華懋合作的何文田站現樓項目瑜一‧天海，則透過招標最新售出兩伙、實用面積均為937方呎的3房1套單位，吸金逾4750萬元，其中2B座12樓D室，成交價2389.35萬元、實呎25,500元。瑜一系列全盤累售619伙，共套現逾99億元。

另一方面，啟德跑道區多個樓盤均錄一手成交，上周五進行首輪價單銷售、中海外（0688）和九倉（0004）等發展的現樓項目維港．灣畔，其中1A期昨再以招標形式售出兩伙3房海景戶，包括1A座3樓A室，實用面積819方呎，成交價2563.2萬元，實呎3.12萬元；另1A座2樓B室，實用面積818方呎，成交價2406.4萬元，實呎2.94萬元，兩伙涉總成交額4969.6萬元。同區恒地（0012）牽頭發展的同區天瀧亦獲承接，恒基物業董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目最新售出的7座6樓A室，屬實用面積1002方呎3房戶，成交價3295萬元，實呎32,884元。

上 / 下一篇新聞

A股市值首破100萬億 滬指10年高 港股三連跌 北水淨買減96%至14億
A股市值首破100萬億 滬指10年高 港股三連跌 北水淨買減96%至14億
內險資金加速入市 成今輪A股上升主力
內險資金加速入市 成今輪A股上升主力
1個月拆息升破2厘 實際H按息重上3厘
1個月拆息升破2厘 實際H按息重上3厘
路透：Klook聘投行 擬赴美IPO籌39億
路透：Klook聘投行 擬赴美IPO籌39億
德勤倡港股加時交易 放寬同股不同權要求
德勤倡港股加時交易 放寬同股不同權要求
特步多賺22% 旗下索康尼明年港開店 主席：行行業業都內捲 惟體育用品仍有盈利空間
特步多賺22% 旗下索康尼明年港開店 主席：行行業業都內捲 惟體育用品仍有盈利空間
中生製藥基本溢利倍升 增派息
中生製藥基本溢利倍升 增派息
美圖：與阿里合作可互補 效益需時顯現
美圖：與阿里合作可互補 效益需時顯現
彭博：港鐵擬籌銀團230億 15銀行參與
彭博：港鐵擬籌銀團230億 15銀行參與
同程經調整盈利升18% 不派中期息
同程經調整盈利升18% 不派中期息
揭穩定幣發行商收息賺錢之謎
揭穩定幣發行商收息賺錢之謎
日圓穩定幣最快今秋登場 科企JPYC目標3年發行530億
日圓穩定幣最快今秋登場 科企JPYC目標3年發行530億
獲利盤湧現 比特幣跌至11.5萬美元
獲利盤湧現 比特幣跌至11.5萬美元
標指企業次季利潤 料增12%遠超預期
標指企業次季利潤 料增12%遠超預期
楊智佳：港股轉強 惠理表現料不俗
楊智佳：港股轉強 惠理表現料不俗
匯豐1周港元定存年利率7厘
匯豐1周港元定存年利率7厘
WeLab Bank兩個月美元定存年利率5厘
WeLab Bank兩個月美元定存年利率5厘
黃雯怡：邁富時炒業績 上望64元
黃雯怡：邁富時炒業績 上望64元
梁天卓：政府出一半養育費最直接
梁天卓：政府出一半養育費最直接
薛偉傑：DeepSeek-R2再延推 據指採華為AI晶片訓練失敗
薛偉傑：DeepSeek-R2再延推 據指採華為AI晶片訓練失敗
技術取勝：津上機床醞釀杯狀帶柄
技術取勝：津上機床醞釀杯狀帶柄
何民傑：長和海外業務成增長引擎
何民傑：長和海外業務成增長引擎
徐風：騰訊防守有餘 進取不足
徐風：騰訊防守有餘 進取不足
周顯：租金降 難改變企業習慣
周顯：租金降 難改變企業習慣
湯文亮：從阿拉斯加看美國人政治智慧
湯文亮：從阿拉斯加看美國人政治智慧
Blue Coast II擬加推加價最少5% 已屆現樓 最快周末開售料至少110伙
Blue Coast II擬加推加價最少5% 已屆現樓 最快周末開售料至少110伙
前大家樂陳裕光等1068萬沽會景閣1房
前大家樂陳裕光等1068萬沽會景閣1房
荃灣大鴻輝中心舖2.6億易手
荃灣大鴻輝中心舖2.6億易手
優才家庭1.85萬租新寶城兩房 預付1年租逾22萬
優才家庭1.85萬租新寶城兩房 預付1年租逾22萬