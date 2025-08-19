Blue Coast II擬加推加價最少5% 已屆現樓 最快周末開售料至少110伙

明報記者 林可為、林尚民、馬涔之

Blue Coast II上周以折實均呎2.33萬元加推60伙，個別已加價約3%，最快本周末開展新一輪銷售。長實營業部首席經理郭子威表示，項目新一輪推售單位將以第3座為主，而有意購入兩房及3房單位的客戶，比例各佔一半。郭透露，集團稍後加推單位時擬加價至少5%。長實副首席營業經理楊桂玲補充，Blue Coast II採「雙綫銷售」策略，現樓後首批價單發售單位，將不少於110伙，同時會推出4房大戶招標。

同區滶晨晉環昨連沽共5伙

事實上，港島南岸其他新盤持續錄得成交，其中新世界（0017）牽頭的滶晨昨再售4伙、套現近8300萬元，其中2座22樓P1室，實用面積778方呎3房1套戶，成交價2240.6萬元、實呎2.87萬元。路勁（1098）旗下晉環，亦售出第1B座25樓B室，實用面積290方呎開放式戶，成交價663.7萬元、實呎2.28萬元。

海德園明開示範單位予傳媒參觀

至於港島東全新盤，太古地產和中華汽車（0026）合作、涉592伙的海德園1期，明日向傳媒開放設於鰂魚涌太古坊康橋大廈的示範單位，意味銷售進入直路。太古地產董事（住宅業務）杜偉業曾表示，海德園1期開價，將參考太古同系市區樓盤及港島新盤。據悉，海德園第1期設於鰂魚涌的展銷廳，設有1個示範單位，而參觀人士稍後亦可參觀電腦模擬的兩房及3房示範單位。太古地產住宅部總經理李愷淇表示，海德園將來會為住戶，提供兩年免費點對點7人專車服務，往返柴灣杏花邨及海德園，讓住戶更輕鬆往返太古城中心及太古坊。

堅尼地道33號周五次輪賣36伙

至於太古地產「前大班」簡基富領軍的The Development Studio牽頭發展、已屆現樓的灣仔堅尼地道33號，本月中開售至今累沽25伙後，日前加推2號價單、涉36伙實用面積360至1033方呎的1房至3房戶，售價811.8萬至3800.3萬元（不設折扣），實呎2.25萬至3.67萬元，整批單位安排本周五作次輪發售。