經濟
徐風 數據尋寶

投資策略

徐風：騰訊防守有餘 進取不足

【明報專訊】近日北水大舉南下，但資金卻主力尋找個別焦點板塊，以及針對性收集在中港同步上市的中資公司，以收窄AH股之間的溢價，導致出現「炒股不炒市」的情况。不過，昨日恒生指數先升後回，最終倒跌93點收市，且成交額進一步增加至3128億元，顯示了市場「出貨散水」的行為，短期大市走勢並不樂觀。

恒指先升後回成交增 市場「出貨散水」

騰訊（0700）上周三公布中期業績，數據雖然繼續有增長，但不算太過亮眼：上半年收入3645億元（人民幣，下同），按年升14%；毛利增加21%至2055億元，純利升16%至1034億元。單計第二季度，收入則升15%至1845億元，毛利升22%至1050億元，毛利率升至56.4%，純利則升17%至556億元。

若以非國際財務報告準則計算，純利僅升10%至631億元，對比目前騰訊的市盈率（PE）超過25倍而言，反映市盈率成長比例（PEG）達到2.5，按彼得‧林奇（Peter Lynch）的選股指標，反映以企業盈利增長速度分析，騰訊的股價已被高估。

雖然騰訊的生意增長速度不足，但亦非全無亮點。在遊戲業務方面，騰訊繼續維持其龍頭角色，今年第二季增值服務業務收入按年升16%，至914億元，其中本土市場及國際市場的遊戲收入，分別達到404億元及188 億元。其中後者更按年急升35%，得益於Supercell旗下遊戲及《PUBG MOBILE》的收入增長，以及新發佈的《沙丘：覺醒》的收入貢獻，可見隨着愈來愈多由騰訊開發及營運的遊戲得以國際化，接觸更多遊戲群體，將會繼續推動遊戲收入增長。

遊戲業務仍強 廣告等有隱憂

至於營銷服務方面，第二季度收入則升兩成至358億元。騰訊稱受惠於 AI 驅動的廣告平台改進及微信交易生態的提升，推動了廣告主對視頻號、小程序及微信搜一搜的強勁需求。不過騰訊管理層在業績後電話會議中承認，中國內地消費增長實際上相當疲軟，雖然商業交易數量繼續以兩位數增長，但平均交易價值下降。同時，由於用戶收入實際上減少，騰訊也主動控制放貸的數量，導致其金融科技業務的收入增長較慢，上季只有一成的增長。

雖然騰訊在其主打的遊戲業務中，仍然維持其強勢的龍頭地位，而且仍有一定的增長空間，尤其是若未來能夠與蘋果及Google達成協議，降低iOS及Android平台對遊戲的收入分成，或將進一步增加海外的遊戲收入，成為股價上升的催化劑之一，然而，廣告及金融科技業務則仍有隱憂：前者仍須面對抖音及快手等短視頻平台的流量競爭，即使騰訊推出AI應用分析用戶行為，以及吸引廣告商，但能否成功留住用戶，仍屬未知之數，而在內地經濟仍受挑戰下，金融科技服務收入增長，未來仍然偏慢。

AI概念不夠明顯 股價或難維持高位

更重要的是，當眾多科技公司因應「AI狂熱」而推出各種貼近消費群眾的AI應用，宣傳之餘也可順道提升自身企業估值，例如阿里巴巴（9988）的「通義千問」（Qwen）或百度（9888）的「文心大模型」，騰訊的「混元」AI平台只是低調運作。雖然管理層在業績中，似乎將AI的開發重點，放在如何提高企業收入及盈利上，而非單純透過大模型競爭，但這容易讓市場認為，其AI實力與其他科網巨企有差距，進一步壓縮其炒作的空間。因此，騰訊依靠遊戲業務，防守有餘，但稍嫌進取不足，沒有其他高增長業務支撐，近期熱炒的AI概念也不夠明顯，股價或難長期在高位維持。

