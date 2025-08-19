報料
經濟
2025年8月19日星期二
股市最前線
A股市值首破100萬億 滬指10年高 港股三連跌 北水淨買減96%至14億
內險資金加速入市 成今輪A股上升主力
1個月拆息升破2厘 實際H按息重上3厘
路透：Klook聘投行 擬赴美IPO籌39億
德勤倡港股加時交易 放寬同股不同權要求
特步多賺22% 旗下索康尼明年港開店 主席：行行業業都內捲 惟體育用品仍有盈利空間
中生製藥基本溢利倍升 增派息
美圖：與阿里合作可互補 效益需時顯現
彭博：港鐵擬籌銀團230億 15銀行參與
同程經調整盈利升18% 不派中期息
揭穩定幣發行商收息賺錢之謎
日圓穩定幣最快今秋登場 科企JPYC目標3年發行530億
獲利盤湧現 比特幣跌至11.5萬美元
標指企業次季利潤 料增12%遠超預期
楊智佳：港股轉強 惠理表現料不俗
匯豐1周港元定存年利率7厘
WeLab Bank兩個月美元定存年利率5厘
黃雯怡：邁富時炒業績 上望64元
梁天卓：政府出一半養育費最直接
薛偉傑：DeepSeek-R2再延推 據指採華為AI晶片訓練失敗
技術取勝：津上機床醞釀杯狀帶柄
何民傑：長和海外業務成增長引擎
徐風：騰訊防守有餘 進取不足
周顯：租金降 難改變企業習慣
湯文亮：從阿拉斯加看美國人政治智慧
Blue Coast II擬加推加價最少5% 已屆現樓 最快周末開售料至少110伙
一手昨沽90伙 凱柏峰柏瓏YOHO WEST佔逾半
前大家樂陳裕光等1068萬沽會景閣1房
荃灣大鴻輝中心舖2.6億易手
優才家庭1.85萬租新寶城兩房 預付1年租逾22萬
WeLab Bank兩個月美元定存年利率5厘
【明報專訊】經WeLab Bank手機應用程式以港元兌換美元並開立兩個月美元定存，可獲5厘優惠年利率。
匯豐1周港元定存年利率7厘
(2025-08-19)
