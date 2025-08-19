楊智佳：港股轉強 惠理表現料不俗

雖然指數下跌，若觀察個股方面，接近1300隻港股上升，相比約1000隻港股下跌為多。整體市况更似是升市，投資者的情緒已從上周五的遜預期內地經濟數據之中恢復過來，一來反映港股對於內地經濟壞消息的敏感度下降，二來反映港股已較以前強韌兼具承接力，投資者更願意買入，更放心持有。

另一項反映投資者信心增強的現象，便是個別二三線股不理會反覆市况，保持大幅上漲。京東方精電（0710）急漲19%；大市槓桿股份惠理集團（0806）及九方智投（9636）分別上升約15%，後者兩日勁升近四成；水泥股中國建材（3323）急升12%；本欄日前提及的易鑫集團（2858）業績前急升11.6%。上述股份未見特別的利好消息，沒消息上升便是更好的消息。港股過往是易跌難升，目前則是下跌容易，但上升變得更容易。

有條件報復式回升 二三線股尋寶

可見將來，恒生指數有機會返回歷史市盈率平均值水平的28,000點至30,000點水平，優質二三線股、以及盈利復蘇進度比內地經濟更佳的個股，則有望超越歷史市盈率均值，若然如此，不少二三線股具備報復式回升的條件，目前仍大有尋寶空間，尤其經濟數據反映軟件類企業不受經濟放緩影響，更具投資價值。生科股已是成功報復，其他板塊有個別股份跑出，例如遊戲股心動公司（2400）已升抵2021年2月水平。

港股持續向上，既然港交所（0388）值得看好，那麼惠理、九方智投這些跟隨港股及A股起落的股份又能否持續看好？其中，九方智投最近一年股價已上升接近9倍，近兩日升幅接近四成，最近上升是因為公布與騰訊雲合作AI雲基建，以協助AI產品化，以及投資更多AI工具以及AI客戶服務等。

九方智投主要提供股票行情軟件及各項股票分析工具，早前公布盈利預喜，半年純利介乎8.3億至8.7億元人民幣，假若粗略年度化，市盈率最高18倍。若然港股未來數季能夠持續上漲至28,000點至30,000點，九方智投目前估值仍是合理，股價上升9倍是已過去的事，投資者會聚焦於未來配合AI業務之下的爆發潛力。

惠理股價料隨港交所上升

當然，既然股價大升，吸盡眼球，後市還是等待回吐才考慮吸納，倒不如觀察獲利盤出貨情况，才慢慢部署都未遲。配合AI概念的想像力，估計當港股亢奮之時，此類股份會成為熱炒股。當然，此類股份波幅甚大，有興趣的讀者欲吸納亦必須控制注碼。

至於惠理集團又如何？港股轉強之下，以A股港股基金投資作為主業，惠理盈利表現料不會太差，股價表現亦會不俗，仍會跟隨港交所上升。當然，老派股份想像空間及受歡迎程度便遠不如九方智投。

[楊智佳 還看今朝]