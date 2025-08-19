明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
梁天卓 經濟學爸

投資策略

梁天卓：政府出一半養育費最直接

【明報專訊】施永青先生一直都語不驚人死不休。最近，他在友報專欄就提出要把生育視為個人對社會的責任：大家不應只從自身利益出發計算養育成本，而要想想整個社會的可持續發展。

要求人們放下個人利益，單純為了「集體」而行動，在紙上很容易，在現實中卻是另一回事。共產主義國家就是最佳實驗場：蘇聯時代，不斷宣揚「為社會、為祖國、為全人類」的口號，結果大家在生育上還是按自己的盤算來。

中國在毛澤東年代，口號、政治運動、人口政策輪番上陣，從「人多力量大」到「晚婚晚育」再到「一對好，兩個好」，其成本效益一直成疑。

難靠「集體責任感」推動政策

說到底，「為集體犧牲個人利益」是一種成本高的政策選擇——成本之高在於，你得不斷投入資源去宣傳、監督、甚至強制執行，效果還未必穩定。蘇聯在冷戰時期花了多少人力物力搞「愛國動員」，最後經濟一垮，口號立刻失效；中國在計劃生育後期，地方政府不惜用罰款、獎金、甚至行政處分去推行，代價不可謂不巨大。

就算在當代，連比起生小孩容易得多的「環保」行為，都很難靠純粹的「集體責任感」推動。以電動車為例，不少人買電動車，不是因為心繫全球暖化，而是因為政府提供了免稅、補貼、行車優惠等一系列實實在在的誘因。回收垃圾亦然——很多人願意做，是因為放在家門口、投入膠桶的成本很低；要是你叫大家背着幾公斤廢紙走兩公里去回收站，估計一半人都會打退堂鼓。

提高生育率 從改變激勵結構入手

說到底，當「做對社會有益的事」需要個人付出大量成本，而回報卻是分散、遙遠、難以感知的時候，光靠道德號召幾乎不可能改變行為。你可以批評這種算計很「自私」，但它是人類行為的常態。

因此，如果真想提高生育率，與其寄望改變人們的價值觀，不如面對現實，從改變激勵結構入手——減低養育成本、增加直接回報、改善工作與家庭的兼顧條件。否則，不管口號多響亮，「為了社會生小孩」的說服力恐怕還不如一句：「政府幫你出一半養育費。」

維克森林大學經濟系副教授

http://facebook.com/tommyleungpage

[梁天卓 經濟學爸]

相關字詞﹕經濟學爸 財經專欄 梁天卓 梁天卓 經濟學爸

上 / 下一篇新聞

A股市值首破100萬億 滬指10年高 港股三連跌 北水淨買減96%至14億
A股市值首破100萬億 滬指10年高 港股三連跌 北水淨買減96%至14億
內險資金加速入市 成今輪A股上升主力
內險資金加速入市 成今輪A股上升主力
1個月拆息升破2厘 實際H按息重上3厘
1個月拆息升破2厘 實際H按息重上3厘
路透：Klook聘投行 擬赴美IPO籌39億
路透：Klook聘投行 擬赴美IPO籌39億
德勤倡港股加時交易 放寬同股不同權要求
德勤倡港股加時交易 放寬同股不同權要求
特步多賺22% 旗下索康尼明年港開店 主席：行行業業都內捲 惟體育用品仍有盈利空間
特步多賺22% 旗下索康尼明年港開店 主席：行行業業都內捲 惟體育用品仍有盈利空間
中生製藥基本溢利倍升 增派息
中生製藥基本溢利倍升 增派息
美圖：與阿里合作可互補 效益需時顯現
美圖：與阿里合作可互補 效益需時顯現
彭博：港鐵擬籌銀團230億 15銀行參與
彭博：港鐵擬籌銀團230億 15銀行參與
同程經調整盈利升18% 不派中期息
同程經調整盈利升18% 不派中期息
揭穩定幣發行商收息賺錢之謎
揭穩定幣發行商收息賺錢之謎
日圓穩定幣最快今秋登場 科企JPYC目標3年發行530億
日圓穩定幣最快今秋登場 科企JPYC目標3年發行530億
獲利盤湧現 比特幣跌至11.5萬美元
獲利盤湧現 比特幣跌至11.5萬美元
標指企業次季利潤 料增12%遠超預期
標指企業次季利潤 料增12%遠超預期
楊智佳：港股轉強 惠理表現料不俗
楊智佳：港股轉強 惠理表現料不俗
匯豐1周港元定存年利率7厘
匯豐1周港元定存年利率7厘
WeLab Bank兩個月美元定存年利率5厘
WeLab Bank兩個月美元定存年利率5厘
黃雯怡：邁富時炒業績 上望64元
黃雯怡：邁富時炒業績 上望64元
薛偉傑：DeepSeek-R2再延推 據指採華為AI晶片訓練失敗
薛偉傑：DeepSeek-R2再延推 據指採華為AI晶片訓練失敗
技術取勝：津上機床醞釀杯狀帶柄
技術取勝：津上機床醞釀杯狀帶柄
何民傑：長和海外業務成增長引擎
何民傑：長和海外業務成增長引擎
徐風：騰訊防守有餘 進取不足
徐風：騰訊防守有餘 進取不足
周顯：租金降 難改變企業習慣
周顯：租金降 難改變企業習慣
湯文亮：從阿拉斯加看美國人政治智慧
湯文亮：從阿拉斯加看美國人政治智慧
Blue Coast II擬加推加價最少5% 已屆現樓 最快周末開售料至少110伙
Blue Coast II擬加推加價最少5% 已屆現樓 最快周末開售料至少110伙
一手昨沽90伙 凱柏峰柏瓏YOHO WEST佔逾半
一手昨沽90伙 凱柏峰柏瓏YOHO WEST佔逾半
前大家樂陳裕光等1068萬沽會景閣1房
前大家樂陳裕光等1068萬沽會景閣1房
荃灣大鴻輝中心舖2.6億易手
荃灣大鴻輝中心舖2.6億易手
優才家庭1.85萬租新寶城兩房 預付1年租逾22萬
優才家庭1.85萬租新寶城兩房 預付1年租逾22萬