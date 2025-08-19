黃雯怡：邁富時炒業績 上望64元

市場風險偏好提升，AI應用類公司受到關注。除了騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）這類大型平台，細分領域的AI Agent也受到關注。邁富時（2556）是中國營銷及銷售SaaS龍頭企業，客戶涵蓋零售、汽車、金融、醫藥大健康等行業，此前提出全面打造AI-Agentforce智能體中台、外延式併購完善產品生態體系、佈局全球化市場等三大發展戰略，帶動企業加速向AI+SaaS轉型。

公司此前發盈喜，預計上半年歸屬利潤將扭虧為盈，純利在3180萬至4100萬元（人民幣，下同）之間，較去年同期虧損8.2億元大幅好轉。公司稱該表現主要受益於上半年AI市場需求增加，帶動AI+SaaS業務收入增長，以及公司利用AI工具提升運營效率，降低銷售費用、行政費用及研發成本。

據弗若斯特沙利文預測，2025年中國營銷及銷售SaaS解決方案市場達463億元，預計2026年、2027年同比增長29%和25%。邁富時作為市場領先者，同時積極佈局Agent市場，AI-Agentforce平台在多個高頻行業場景實現系統化落地，具備較強的複製和交付能力，這使其有望在同類公司的競爭中脫穎而出。公司將於本周五公布業績，料有炒作空間，暫上望64港元。

[黃雯怡 股海文蹤]