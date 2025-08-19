標指企業次季利潤 料增12%遠超預期

高盛首席美股策略師David Kostin指出，次季盈利超出預期，這部分由於企業能夠與供應商談判、調整供應鏈、削減成本，並將成本上漲轉嫁給消費者。此外，美元轉弱也推動標指成分股次季收入加快增長。加上特朗普政府春季宣布加徵關稅，令分析師大幅下調盈利預測，使企業受惠於較低的預期。

通訊服務資訊科技料貢獻逾2/3增長

次季盈利增長主要由科技企業推動。標普500指數11個板塊當中，通訊服務及資訊科技兩個板塊，預計為該指數貢獻超過三分之二的盈利增長。Meta（美：META）及微軟（美：MSFT）等科技巨企的AI投資所帶來的盈利增長，正支撐大市向上。標普500指數已較4月低位攀升29%。

分析：沒受惠AI企業「勉強維持」

普徠仕（T. Rowe Price）分析，經濟存在兩極分化，那些沒有受到AI提振的企業，陷入「勉強維持的局面」。不過市場期望AI最終能提升整體生產效率。企業高層對經濟的看法，整體較春季樂觀。根據AlphaSense的數據，包含「衰退」一詞的財報電話會議，數量大幅下降84%。

（綜合報道）

[國際金融]