獲利盤湧現 比特幣跌至11.5萬美元

Orbit Markets創辦人Caroline Mauron表示，比特幣自上周創新高以來，「持續有獲利回吐」。比特幣和以太幣此前受到累積加密貨幣儲備的上市企業投資熱所提振。

以太幣曾跌穿4300美元

Michael Saylor旗下的Strategy（美：MSTR）是最早囤積加密貨幣的上市企業，並吸引大批企業仿效。Strategy昨披露，在8月11日至17日期間，購入了價值5140萬美元的比特幣。該公司迄今已累積總值超過720億美元的比特幣。

不過囤積加密貨幣對股價的作用，似乎對不同上市企業各異。日本酒店營運商Metaplanet迄今持有價值22億美元的比特幣，但其股價較6月中的高位跌約50%。BitMine（美：BMNR）自6月起增持以太幣，其股價今年飈升逾6倍。

衍生品交易所Deribit的數據顯示，交易員投入逾10億美元買入比特幣認購期權，押注比特幣的價格將在9月26日合約到期前突破14萬美元，反映不少市場人士仍看好比特幣走勢。市場預期美聯儲將於9月恢復減息，較低的利率往往提振加密貨幣等風險資產。

