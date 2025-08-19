日圓穩定幣最快今秋登場 科企JPYC目標3年發行530億

日本JPYC公司將發行穩定幣名為「JPYC」。為確保每個「JPYC」穩定幣價值相當於1日圓，JPYC公司將持有存款及日本國債等流動性較高的資產，以支持「JPYC」幣的價值。JPYC公司將爭取在註冊為資金轉撥企業數周後，開始銷售「JPYC」幣。

部分機構擬套利交易用「JPYC」幣

打算使用「JPYC」幣的個人、法人及機構投資者，在申請購買「JPYC」幣後，這些穩定幣將匯款至其持有電子錢包，除了可用於向海外留學生匯款等跨境轉帳外，「JPYC」幣還可應用於法人支付，以及區塊鏈資產管理服務。該公司目標，是未來3年內發行價值1萬億日圓（約530億港元）的「JPYC」幣。投資加密貨幣的對冲基金，以及家族辦公室等，對此表示關注。據稱，部分機構有意在套利交易使用「JPYC」幣。

韓議員：穩定幣監管法案料10月交國會

除日本以外，韓國也準備向穩定幣領域推進。韓國執政黨議員朴敏圭（Park Min-kyu）周一在一場穩定幣研討會透露，已收到韓國金融服務委員會報告，該委員會預計今年10月向國會提交穩定幣監管法案，明確規範針對穩定幣的發行、抵押品管理，以及內部風險控制的要求。朴敏圭稱，數碼資產是一股浪潮，政界和監管部門應與業界攜手為未來發展達成良好共識，制定有利國內創新生態系統的法案。韓國網絡巨頭Naver及Kakao的代表，以及當地主要銀行的代表，周一也參與該研討會。部分與會者呼籲支付機構與銀行業應建立協作網絡，確保系統間互通。

穩定幣正逐漸成為金融創新的重點領域。今年7月，美國眾議院通過了為穩定幣市場建立監管框架，允許私人公司發行穩定幣的《指導並建立美國穩定幣創新法案》（GENIUS Act）。目前以美元計價穩定幣為主的市場，由Tether公司發行的USDT及Circle公司發行的USDC，佔據了穩定幣產業90%市值。花旗預期，到2030年，穩定幣市場規模在樂觀的情况下可達3.7萬億美元，是目前規模的10倍以上，令亞洲地區也希望分一杯羹。

香港《穩定幣條例》亦已於8月1日生效，現正接受穩定幣發行商的牌照申請。金管局預計，明年初將發出首批牌照。新加坡亦計劃今年內就穩定幣立法展開公眾諮詢。新加坡金管局在2023年公布針對在本地發行穩定幣的監管框架，但該框架尚未成為法律。

（綜合報道）

[國際金融]