經濟
國際金融

日圓穩定幣最快今秋登場 科企JPYC目標3年發行530億

【明報專訊】《日經新聞》消息稱，日本金融廳最早今秋在國內批准發行首隻價值與法定貨幣掛鈎的日圓計價穩定幣，本月內將對日本金融科技企業JPYC作為資金轉撥公司，進行登記註冊。目前以美元計價的穩定幣，市場規模已超過2500億美元，日本也打算將日圓計價穩定幣作為國際匯款手段等，向全球推廣。

日本JPYC公司將發行穩定幣名為「JPYC」。為確保每個「JPYC」穩定幣價值相當於1日圓，JPYC公司將持有存款及日本國債等流動性較高的資產，以支持「JPYC」幣的價值。JPYC公司將爭取在註冊為資金轉撥企業數周後，開始銷售「JPYC」幣。

部分機構擬套利交易用「JPYC」幣

打算使用「JPYC」幣的個人、法人及機構投資者，在申請購買「JPYC」幣後，這些穩定幣將匯款至其持有電子錢包，除了可用於向海外留學生匯款等跨境轉帳外，「JPYC」幣還可應用於法人支付，以及區塊鏈資產管理服務。該公司目標，是未來3年內發行價值1萬億日圓（約530億港元）的「JPYC」幣。投資加密貨幣的對冲基金，以及家族辦公室等，對此表示關注。據稱，部分機構有意在套利交易使用「JPYC」幣。

韓議員：穩定幣監管法案料10月交國會

除日本以外，韓國也準備向穩定幣領域推進。韓國執政黨議員朴敏圭（Park Min-kyu）周一在一場穩定幣研討會透露，已收到韓國金融服務委員會報告，該委員會預計今年10月向國會提交穩定幣監管法案，明確規範針對穩定幣的發行、抵押品管理，以及內部風險控制的要求。朴敏圭稱，數碼資產是一股浪潮，政界和監管部門應與業界攜手為未來發展達成良好共識，制定有利國內創新生態系統的法案。韓國網絡巨頭Naver及Kakao的代表，以及當地主要銀行的代表，周一也參與該研討會。部分與會者呼籲支付機構與銀行業應建立協作網絡，確保系統間互通。

穩定幣正逐漸成為金融創新的重點領域。今年7月，美國眾議院通過了為穩定幣市場建立監管框架，允許私人公司發行穩定幣的《指導並建立美國穩定幣創新法案》（GENIUS Act）。目前以美元計價穩定幣為主的市場，由Tether公司發行的USDT及Circle公司發行的USDC，佔據了穩定幣產業90%市值。花旗預期，到2030年，穩定幣市場規模在樂觀的情况下可達3.7萬億美元，是目前規模的10倍以上，令亞洲地區也希望分一杯羹。

香港《穩定幣條例》亦已於8月1日生效，現正接受穩定幣發行商的牌照申請。金管局預計，明年初將發出首批牌照。新加坡亦計劃今年內就穩定幣立法展開公眾諮詢。新加坡金管局在2023年公布針對在本地發行穩定幣的監管框架，但該框架尚未成為法律。

（綜合報道）

[國際金融]

國際金融

