美圖：與阿里合作可互補 效益需時顯現

半年盈利升31% 首派中期息

美圖昨公布上半年盈利3.97億元（人民幣，下同），按年升30.8%。每股盈利0.08元。經調整盈利4.67億元，按年升71.3%。收入18.21億元，按年升12.3%。當中，影像與設計產品增長45.2%，廣告升5%，但美業解決方案跌近89%。由於影像與設計毛利較高，對收入貢獻提升，帶動整體毛利率按年升8.7個百分點至73.6%。該公司形容業務全球化有明顯進展，上半年每月活躍用戶達2.8億，按年升8.5%。當中，內地以外用戶按年增長15.3%至9800萬。

今年5月美圖與阿里巴巴達成戰略合作，獲對方投資2.5億美元可換股債券。美圖創始人兼董事長吳欣鴻在業績發布會形容，其AI應用與阿里技術是互補關係，由於需要時間建立互信和尋找定位，對收入增長的效果需時顯現，但一些基礎合作已開始，例如計劃結合美圖AI試衫和阿里商戶，提升用戶網上購物體驗；美圖設計師亦可提供AI商品圖等。

首席財務官顏勁良補充，影像與設計產品已佔總收入逾70%，相信比例將續升。美圖董事會建議，從股份溢價帳派發中期息，每股4.5港仙，過去一直未有派發中期息。該公司計劃維持穩定的派息率，每年分兩次派息。