中生製藥基本溢利倍升 增派息

兩創新產品獲藥監局批上市

集團指出，期內共有兩個創新產品獲國家藥監局批准上市，分別為普坦寧（美洛昔康注射液(II)）和安啟新（注射用重組人凝血因子VIIa N01），另還有5個仿製藥獲國家藥監局批准上市。期內集團亦加大研發的資金投入，截至6月底研究與開發成本約31.87億元，佔收入約18.1%。

期內創新產品收入快速放量，達到78億元，按年增長27.2%，佔總收入38.1%。抗腫瘤用藥及外科/鎮痛用藥之收入分別約66.94億元及31.05億元，分別佔總收入38.1%及17.7%，並按年增長24.9%及20.2%。

中生製藥預計，在腫瘤領域未來3年即2025至2027年，將有6個創新藥和10個生物類似藥或仿製藥獲批上市；在肝病/代謝領域有1個創新藥和5個生物類似藥或仿製藥獲批上市；在呼吸領域則將有4個創新藥和10個生物類似藥或仿製藥獲批上市。至於在外科/鎮痛領域，同期亦將有3個創新藥和6個生物類似藥或仿製藥獲批上市。

半年向科興收股息倍升至1.4億

該集團持有科興15.03%股權，其投資成本為33.87億元，截至6月底止公允值約90.21億元，佔集團總資產12%，上半年收取股息1.35億元，按年大增一倍。集團預期未來或將持續從科興收取股息。6月底止集團資產及負債比率達到38.9%，按年增加4.5個百分點。