特步多賺22% 旗下索康尼明年港開店 主席：行行業業都內捲 惟體育用品仍有盈利空間

明報記者 邱潤青

特步昨日中午公布業績，午後股價顯著上升。最高抽升近一成，收報6.15元升7.3%，成交3.3億元。

CEO：全年利潤增10%指引不變

集團期內收入68.38億元，按年增7.1%。按業務分部劃分，大眾運動分部「特步」主品牌收入增4.5%至60.53億元，包括索康尼及邁樂在內的專業運動分部收入增32.5%至7.85億元。集團行政總裁田忠表示，維持全年利潤增長10%及專業運動分部增長30%至40%指引不變，派息比率將維持約50%。首席財務官丁利智稱，集團聚焦跑步領域，由於下半年是跑步活動旺季，加上陸續有新產品推出，對下半年業績增長有信心，並會持續投入跑步領域，以跑步引領集團業績增長。

特步主品牌方面，田忠稱業績基本面穩健，其中特步少年增速快於特步成人，線上銷售增長快於線下銷售。截至今年6月底，集團內地及海外共6360家特步成人門店及1564家特步少年門店，分別較去年底減少22間及20間。田忠指出，目前經濟環境具挑戰性，集團不會盲目追求店舖數量增長，預計至今年底門店數目將按年大致持平。

田忠續指出，集團採取「開大店，關小店，提升店效」原則，並加快於購物中心及奧特萊斯（Outlets，特賣店）佈局。目前70%特步品牌店已升級為新形象店，新形象店平均面積超過150平方米，計劃未來繼續提升門店形象。此外，特步主品牌將啓動直接面向消費者（DTC）業務模式，預期今年將會收回100至200家店舖的分銷權。他又稱，特步主品牌下半年將推出更多具性價比產品迎合消費者需求，亦暫時未有價格調整計劃。

專業運動品牌索康尼現時在內地有155家店舖，田忠表示索康尼香港首店將於明年1月開幕，並透露會選址於「市民比較認可的商圈」，惟主品牌特步則暫時沒有香港開店計劃。