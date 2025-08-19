德勤倡港股加時交易 放寬同股不同權要求

籲拓闊「創新產業」規定範圍

德勤指出，現行上市規例對「創新產業」的定義較為模糊，建議可放寬市值、收益要求或特權投票權比例限制。現時在港以WVR架構上市的公司，可採用最多「一股10票」的架構，歐振興指出過去7年採用有關架構的上市公司未出現重大問題，且市場對此架構有一定認識，認為是時候考慮放寬特權投票比例限制。

於延長港股交易時段方面，歐振興表示，美國納斯達克交易所（Nasdaq）已預告，將於明年下半年可實現「7x24」全天候交易，認為香港可借鏡並先將每日收市時間延長至6時，當相關交易系統、風險管理機制及監管框架完善後，可進一步研究再延長其交易時間、甚或推出24小時交易。

事實上，除了Nasdaq之外，紐約證券交易所（NYSE）亦於今年2月獲美國證交會批准，將旗下全電子化交易所NYSE Arca的交易時間延長至每天22小時；另英國《金融時報》上月曾引述消息報道，倫敦證券交易所（LSEG） 正在考慮延長交易時段、甚或實行24小時交易的可行性。