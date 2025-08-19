明報新聞網
經濟

路透：Klook聘投行 擬赴美IPO籌39億

【明報專訊】曾於《2018胡潤大中華區獨角獸指數》上榜，估值逾10億美元並於當時成為港產獨角獸的旅遊平台Klook，最新傳已委任投行籌備赴美上市。路透社引述兩名消息人士報道指出，Klook已聘請投行高盛、摩根士丹利及摩根大通，以籌備或於美國進行首次公開招股（IPO），最快可能於今年赴美IPO，擬籌約5億美元（約39億港元），但報道提到仍不清楚Klook的IPO是出售新股、還是現有股東出售舊股，甚或兩者同時進行。

Klook、高盛及摩通拒絕就消息回應路透社，另大摩則沒有回應。值得一提的是，上月中彭博亦曾引述消息指出，Klook正考慮赴美上市，傳集資3億美元至5億美元。而日本軟銀願景基金及高盛亦曾參與Klook的上市前融資。

主要從事銷售儲能電池的雙登集團（6960）昨日起至周四（21日）招股，以每股H股招股價14.51元，於全球發售約5856萬股H股，最多籌8.5億元（見表），一手500股計，入場費7328元，聯席保薦人為中金公司、華泰國際，以及建銀國際。

雙登昨起招股 不設回撥

雙登是次招股選用不設回撥的機制B，於港公開發售股份數目佔IPO股份一成，特定情况下可酌情重新分配，令公開發售股份最多可增至15%。雙登是次招股引來一名基石投資者三水創投，假設超額配股權未獲行使，基投認購股份已佔IPO股份的28.47%，禁售期為一年。

雙登今年首5個月純利按年跌9%至1.27億元（人民幣，下同），收入按年升34%至18.7億元。公司主要銷售鋰離子電池及鉛酸電池，按產品收入分部計，前者佔期內收入24.5%、後者則佔72.7%，公司稱其產品電池均可用於通訊基站、數據中心，以及電力儲能特定的應用場合需求。

另外，彭博引述消息報道，A股電子設備公司安克創新（深：300866）擬於港發行H股。截至昨日收市，安克的A股市值約為795億元。

明報記者 江陵凱

相關字詞﹕上市 A+H股 安克創新 回撥 機制B 雙登集團 美國上市 新股

