1個月拆息升破2厘 實際H按息重上3厘

部分銀行上調定存息

昨隔夜拆息大幅抽升約1.2厘至1.9677厘，4日累升近1.8厘，創5月初以來新高，與美元有擔保隔夜融資利率（SOFR）大幅收窄1.18厘至約2.37厘。昨港匯早段曾回落至7.83，不過之後企穩在7.82水平，截至晚上6時半報7.8184，上升74點子（1元等於1萬點子）。3個月拆息報2.1833厘，上升0.32厘，為5月中以來最高。有部分銀行上調定期存款利率，大新VIP客戶以100萬元或以上新資金開立3個月定存，利率上調0.1厘至1.5厘。

匯豐、中銀等主要銀行於2023年9月銀行加封頂息，由最優惠利率（P，現為5.25）-2.25厘上調至-1.75厘，對於此前的已承造按揭的客戶，昨日實際H按息已升穿3厘的封頂利率。中原按揭按揭董事總經理王美鳳指出，雖然現時港息仍低於美息逾2厘，但她預期港美息差或比以往較擴闊，加上預期美國將於年內減息，美息回落亦有利拆息向下，預期本港最優惠利率及H按封頂息率將於今年內有所下降，減幅或達0.25厘。王美鳳表示，港元拆息波動性大，每天亦有機會出現變化，供樓人士應以自己供樓結算日之拆息利率準確計算實際按息。她認為H按申請人選擇封頂息率，與P按利率水平一致為佳，以保障一旦拆息回升，H按用家仍可以不高於封頂息供樓。