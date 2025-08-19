內險資金加速入市 成今輪A股上升主力

浙商證券統計，今年首季末內地財產保險和人壽保險公司，投向股市的餘額分別為1719億元和2.6萬億元，按年增長33.4%和45.3%。雖然險資配置仍以債券等固定收益為主，但險資配置若更多傾向股市，將為A股提供大量流動性。資金投向方面，報告稱保險資金投資期長、風險偏好低，需要匹配穩定分紅、低波動資產，銀行股具備高股息特性，其股息率顯著高於險資負債成本和央行再貸款利率，有助穩定派息，加上銀行股波幅低，會計上減少對險企盈利股價波動的影響，因此銀行股成為險資配置重點。

國債利息停免稅 引資金買股

除險資外，報告又指去年4月「國九條」提出建立ETF快速審批通道，ETF資產規模開始迅速擴大，今年7月達4.6萬億元，較去年4月增長超過九成，當中股票型ETF規模超過3.1萬億元，佔A股總市值2.9%。報告稱ETF成為股市重要穩定器，今年4月美國公布關稅時，中央匯金等機構曾公開表示出手增持ETF，維護市場平穩運行。

此外，去年中證監亦與人民銀行設立工具為投資股市提供融資，包括設立股票回購增持再貸款工具，為公司回購和主要股東增持等提供資金，以及證券、基金、保險公司互換便利操作，提供資金投入股市。中證監又發出監管指引，增強投資者回報，例如要求企業運用併購重組、現金分紅、股份回購等方式，並要求主要指數成分股公司制定市值管理制度。

過去國債、地方債等債券利息免稅，吸引銀行和險企投入資金，不過內地上周五公布，恢復對國債、地方債及金融債徵收利息收入增值稅。內媒引述分析指出，此舉可將資金由國債等低風險資產，引導至股市等風險資產。