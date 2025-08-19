明報新聞網
經濟

A股市值首破100萬億 滬指10年高 港股三連跌 北水淨買減96%至14億

【明報專訊】內地上月經濟數據放緩，加上美國減息預期持續，市場憧憬內地貨幣政策寬鬆空間擴大，A股強勢持續，上證綜指再創近10年高位。官媒《證券時報》統計，A股總市值首度突破100萬億元人民幣創新高。但港股先升後回，恒生指數和國企指數都以全日低位收市，連跌3個交易日，北水流入更大減逾九成半。

內地股市氣氛轉旺，連升兩個交易日，上證綜指昨一度升逾1%，收市仍升31點，報3728點，是近10年高位。深證成分指數升逾1%，創業板指數升逾2%，都曾見逾兩年高位。兩市成交逾2.7萬億元人民幣，是去年10月以來最多。

滬深成交2.7萬億 10個月最多

恒指昨輕微高開後，早段走勢反覆，中午時段左右跟隨內地升幅擴大，一度升196點，高見25,466點。但午後迅速回吐，並以全日低位收市，報25,176點，跌93點。國企指數亦跌5點，收報9033點；科技指數收市仍升36點，報5579點。

大市成交微升至3127億元，是超過半個月最多。北水交投亦創1個月高位，達909.14億元，佔港股總成交逾29%。但資金似乎回流A股，上周五錄得破紀錄淨流入之後，昨天淨流入大減逾96%至13.87億元。淨賣出最多是追蹤三大指數的ETF，包括盈富基金（2800）、恒生國企ETF（2828）和南方科指ETF（3033），分別涉及64.1億、14.4億和5.7億元。

二線科技股炒上 地產收租股受壓

資金轉炒二線科技股、新消費股，網絡醫療股有追捧，京東健康（6618）升逾8.4%，阿里健康（0241）升近3.6%，是表現最好兩隻藍籌。閱文集團（0772）與大股東騰訊（0700）遊戲《王者榮耀》合作，股價抽高逾15%。商湯（0020）、泡泡瑪特（9992）都升5%左右，成交同增至逾30億元。但拆息上升增加供樓負擔，地產、收租股普遍有沽壓。新地（0016）、新世界（0017）、恒地（0012）、領展（0823）都跌逾2%。

券商富瑞相信，散戶投資者及海外被動基金流入造就近期股市升勢，由於受流動性主導，所以要觀察拆息、港匯等決定未來去向。投資者對A股興趣較大，未來可留意反「內捲」政策及四中全會定調。

摩根士丹利認為，若促消費、反「內捲」、流動性支持的因素未改變，市場情緒或持續樂觀，但由於措施步伐慢，距離打破通縮漩渦仍較遠。

元宇證券基金投資總監林嘉麒認為，投資者憧憬內地企業盈利改善，而且走勢較落後，所以一有消息就轉投A股，短暫出現輪流炒作局面，港股未能跟隨做好。若美國9月減息或有利資金重投港股，但氣氛或較慢熱，短期恒指在24,550點左右應有支持。

明報記者

