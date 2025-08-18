明報新聞網
經濟
袁國守 退休綢繆

財富管理

微退休興起 採「退休配置路徑」

【明報專訊】新冠疫情後，大眾更留意健康資訊，追求的生活模式亦有所轉變，例如再非視工作至65歲退休是必然，部分人有意選擇「微退休」及「退休後再就業」等靈活退休模式。可是，有調查發現，雖然不少人傾向選擇靈活退休方案，惟熟悉市場現有的退休投資方案的受訪者仍不多；有投資專家建議，規劃退休時，不妨考慮退休配置路徑（retirement glide path）方案，按距離預期退休時間的遠近，靈活調整股票及債券的資產配置比例。

明報記者 袁國守

根據退休投資管理公司普徠仕（T. Rowe Price）發表的《2025年香港退休調查》，超過半數（52%）受訪港人正改變在65歲退休的傳統觀念，有47%的受訪者傾向「微退休」及「退休後再就業」等靈活退休模式。調查於今年5月進行，訪問了600名30歲或以上香港居民，大部分受訪者（76%）每月收入介15,000至45,000元或以上。

47%受訪者擬微退休及退休後再就業

在選擇靈活退休模式的受訪者中，八成表示傾向選擇「微退休」（即在職業生涯中，作短期而有計劃的休假，通常是幾個月到一年），主要原因包括：保持工作與生活的彈性平衡（79%）、紓緩工作壓力（58%）及追求個人興趣（39%）。大多數受訪者認為，最理想的「微退休」年齡是50歲以後，為期超過一年；他們亦意識到這需要充分的財務準備，大部分表示需要累積超過200萬元的資產，才會考慮「微退休」。

至於「退休後再就業」，在選擇靈活退休模式的受訪者中，有79%傾向此方式，而保持身心活躍（69%）是比維持收入來源（62%）更重要的原因，大部分支持者願意接受較低薪酬，40%計劃在退休後6個月內重返職場。普徠仕大中華區分銷業務高級董事陳偉文指出，這些新興的退休模式尤為受到50歲以上人士青睞，58%傾向靈活退休方式，遠高於50歲以下群組（40%）。

此外，陳偉文稱，高達60%的50歲以上受訪者傾向按個人規劃、而非在固定年齡退休，反映他們對靈活退休安排的殷切需求，相比之下50歲以下受訪者的比例為47%。調查亦發現，七成高收入人士（月入4.5萬元或以上）傾向選擇靈活退休方案。然而，其中只有51%已訂立退休儲蓄目標，是各收入組別中最低，突顯他們需要更完善的規劃，以配合其進取的退休目標。

調查又顯示，只兩成受訪者表示熟悉市場現有的退休投資方案，即使在臨近退休年齡的50歲以上群組中，該比例也只有26%。另外，雖然71%受訪者表示，在進行退休投資時，能夠承受中至高風險，但大多數人仍依賴傳統方式，例如定期存款或銀行儲蓄等，或難以支持安心退休所需的資產增長。陳偉文表示，在本港高成本的經濟環境下，逾半受訪者認為需要超過500萬元的儲蓄（不包括自置物業），才能安享退休生活，但是投資知識不足及投資策略錯配，正影響港人實現退休計劃。

根據距退休遠近 調整股債比例

普徠仕環球投資方案策略師兼基金經理沈文婷指出，在偏好靈活退休方式的受訪者中，32%表示尚未準備好邁向理想的退休生活，相比之下，在選擇傳統退休方式（工作至65歲）的受訪者中只有22%。沈文婷表示，港人正重新定義退休概念，「微退休」及「退休後再就業」等新趨勢興起，突顯投資策略也應與時俱進。她指出，退休配置路徑（retirement glide path）是一個在美國等成熟退休市場日益普及的有效方案，此策略會根據距離預期退休時間的遠近，靈活調整股票及債券的資產配置比例，這種彈性框架有助投資者應對市場不確定性及尋求長期增長，或適合正在探索靈活退休模式的港人。她補充，退休規劃面臨的各種風險包括長壽風險、市場下行風險及通脹風險等。

沈文婷提醒，在市場低迷時，保持投資並持有股票的投資表現，往往優於在跌市套現。她指出，在退休配置路徑上，臨近退休年數愈遠，例如還有20至30年或以上才退休，應關注資產增長，以抵禦通脹和長壽風險，所以持有股票的比重應較高；到退休時，宜轉趨平衡，同時兼顧市場、通脹和長壽風險，股票和固定收益佔個人投資組合的資產配置比例，可為50%：50%。退休之後，隨着風險承受能力下降，固定收益的比重應隨着退休後年數增長而提升。

