經濟
二手放大鏡

香港地產

領都交投不俗 呎價企穩1萬

【明報專訊】近期樓市交投氣氛回暖，部分早前入市態度較審慎的買家，亦加快步伐；將軍澳日出康城領都交投不俗，7月共錄約12宗二手買賣，本月截至14日亦已錄約6宗，平均成交呎價企穩1萬元水平。代理指出，由於不少平價盤已被市場消化，部分單位做價漸出現「跳級」飈升，加上屋苑成交價低水，料下半年將受區內換樓客追捧。

明報記者 歐陽慧恩

美聯高級分區營業經理黃麗貞指出，領都8月份其中一宗成交為2座高層左翼B室，實用面積822方呎、3房1套及工人套房間隔，以836萬元易手、實呎10,170元；原業主2010年以590萬元購入，帳面賺246萬元或42%。

代理料下半年做價有望追落後

黃續指出，受同區新盤凱柏峰搶客影響，日出康城區內不少屋苑的細單位的二手交投驟減，反而主要提供大單位的部分期數，成交量保持活躍，如領峰近月成交理想，加上目前呎價仍較鄰近屋苑低水，受換樓客留意，料下半年做價有望追落後。

溋玥3房1108萬沽 業主料平手離場

另中原首席分區營業經理陳韻兒表示，大埔白石角天賦海灣2期溋玥第12座低層3室，實用面積1105方呎、3房1套及儲物房間隔，以1108萬元沽出、實呎10,027元；原業主去年以1038萬元購入，持貨約1年，帳面獲利約70萬元或約7%，若連使費計則料近平手離場。

至於市區屋苑成交，北角和富中心第12座中層B室，實用面積1308方呎3房雙套間隔，以2020萬元售出、實呎15,443元；原業主為世茂集團（0813）創辦人許榮茂女兒許薇薇等，2005年以845萬元購入，帳面賺1175萬元或1.4倍。

天璽‧天1房售739萬 不足一年賺13%

另市場消息指出，啟德天璽‧天錄得第4宗二手成交，為第5座低層A2室，實用面積295方呎1房戶，以739萬元易手、實呎25,051元；原業主去年10月以652.59萬元一手購入，帳面賺86.4萬元或13%，連發展商回贈及使費計，料賺約86萬元或13%。

資料顯示，佐敦珀．軒高層E室，實用面積229方呎開放式戶，以399萬元沽出、實呎17,424元；原業主去年11月以325萬元購入，持貨只約9個月，帳面賺74萬元或23%，扣除使費仍料賺約66萬元或逾兩成。可留意的是，單位再對上業主於2015年以602.6萬元一手購入，即去年11月單位易手時，帳面蝕逾277萬元或46%。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

天賦海灣 換樓 日出康城 領都 天璽．天 短炒獲利 樓價走勢 樓市走勢 二手成交 二手放大鏡

