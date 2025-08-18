明報新聞網
經濟
睇樓速遞

香港地產

天璽‧天屆現樓 高層望維港

【明報專訊】作為啟德新發展區最靠近港鐵站、位於協調道10號的大型私宅天璽‧天，屬龍頭發展商新地（0016）在東九龍地區的重點新盤；項目憑藉地利優勢、發展商名牌效應、屋苑本身齊全的住客配套設施，去年以樓花形式開售即成大熱紅盤；項目近期已進入現樓階段，發展商開放兩個交樓標準現樓示範單位，其中以高層4房單位最受注目，實用面積接近2000方呎，可眺望維港及港島大都會景致。

明報記者 歐陽慧恩

攝影 楊柏賢

天璽‧天分兩期發展、共提供1490伙，當中第1期佔906伙，涵蓋開放式至4房設計。今次介紹的第3座高層A室，實用面積1993方呎、4房雙套連工作間，屬今期面積最大分層標準戶；大廳呈曲尺形設計，最長達8.8米，空間感寬敞，容易設置家具擺位，大廳連接的露台達118方呎，可擺放戶外家具，閒時可在露台欣賞戶外的開揚景觀。

1期906伙 涵蓋開放式至4房

雖然屋苑不屬跑道區或臨海地段，但單位勝在樓層夠高，視野可遠及啟德郵輪碼頭，以至港島東區，飽覽大都會景觀。單位的4間睡房，座向、景觀皆與大廳一致，落地大窗同時增加採光度，其中主人房除空間闊落外，套廁設備亦齊全，設淋浴間外，亦配置橢圓形浴缸及化妝區。

4房戶設落地大窗 增採光度

單位多個區域均設入牆家具，包括私人升降機大堂，設多個高身儲物櫃，內置不同掛架，方便戶主收納。

此外，多用途室設大型入牆櫃及多種收摺工具；廚房除設置大部分常用配套家電外，亦配備乾燥櫃等較少見的配套。

至於兩房現樓示範單位，為第5座中層A8室，實用面積509方呎，採開放式廚房設計；玄關設入牆鞋櫃及儲物櫃，廳、房均望啟德車站廣場景。

值得一提的是，天璽‧天採雙住客會所設計，戶內連園林空間的總面積逾10萬方呎，其中30樓、31樓以健身及運動設施為主，亮點為50米無邊際泳池。

設通道連接商場港鐵站

另設室內健身室及半戶外健身空間，平台會所亦設約30米長室外泳池，以及約20米長室內泳池；其他設施包括戶外燒烤區、兒童玩樂設施等。

屋苑基座商場連接區內大型商場AIRSIDE的通道，將於稍後正式啟用，屆時屋苑將無縫連接AIRSIDE及啟德港鐵站。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[睇樓速遞]

相關字詞﹕睇樓速遞

