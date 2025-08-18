上源兩房售463萬 一手業主蝕近三成

龍門居未補價3房418萬沽

祥益區域董事黃慶德表示，屯門區居屋不乏綠表客入市，其中龍門居第9座高層G室，屬實用面積592方呎3房戶，新近以418萬元（未補價）成交，實呎約7061元；原業主早於1998年以約92.8萬元一手購入單位，持貨約27年，帳面賺逾325萬元或3.5倍。

世宙兩房536萬易手 實呎1.27萬

不過，新界西北個別單位的二手做價，重回近10年前水平；中原副區域營業經理王勤學表示，元朗世宙第5座中層J室，屬實用面積422方呎兩房戶，原業主叫價538萬元，微減2萬元或不足1%，以536萬元易手、實呎12,701元；原業主於2015年以約522.5萬元一手購入，帳面賺13.5萬元或約2.6%，若計及使費，料屬平手離場。

十大屋苑周末4成交 八成「吞蛋」

昨日天氣不穩，影響二手交投表現，據中原統計，十大屋苑剛過去周末（8月16及17日）只錄4宗成交，按周急跌約70%，見12個周末、即約3個月新低。當中8個屋苑「吞蛋」，包括鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、荔枝角美孚新邨、藍田麗港城、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城、天水圍嘉湖山莊及東涌映灣園，意味九龍指標屋苑過去周末均未有成交。

上述4宗成交，分別來自鰂魚涌太古城及沙田第一城，各錄兩宗；中原資深分區營業經理莊劍嵐表示，太古城寶山閣中層B室，屬實用面積582方呎兩房則王，原業主今年7月以830萬元放盤，議價後減15萬元或約2%，以815萬元易手、實呎14,003元；原業主早於1998年3月以428萬元買入單位，持貨逾27年，帳面獲利387萬元或約90%。