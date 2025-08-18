明報新聞網
經濟

香港地產

羅守輝等沽尖沙嘴乙廈單位料蝕26%

【明報專訊】近期樓市交投氣氛不俗，市場不乏資深投資者沽貨套現；資料顯示，由資深投資者羅守輝或相關人士持有的尖沙嘴漆咸道南115號乙級商廈─達成商業大廈中層全層樓面，較早前以591.4萬元沽出，以全層面積954方呎計，成交呎價約6200元。

591萬易手 成交呎價6200元

據悉，上述物業由東昭有限公司持有，股東為海外註冊公司，董事為羅守輝妻子梁婉玲等；於2017年4月以798萬元購入，持貨8年，帳面蝕逾206萬元或約26%。

上月商廈錄519宗租賃 按年升逾11%

另一方面，據中原（工商舖）最新統計顯示，7月全月商廈市場錄得約519宗租賃成交，按月增加9宗或1.76%，按年則上升53宗或11.37%；7月同期涉租用樓面面積為144.23萬方呎，雖然按月跌逾75.75萬方呎或34.44%，但按年上升逾23.42萬方呎或近兩成。

中原（工商舖）寫字樓部董事陳雁樓表示，7月寫字樓租務市場錄得多宗矚目甲級商廈續租個案，包括金鐘太古廣場3期34至38樓共5層樓面，涉面積逾8.33萬方呎，最新續租月租約607.5萬元，折合呎租約73元，租戶為法國興業銀行，於2005年起承租該廈多層樓面，是次續租減少租用部分樓面，並於原先租約到期前一年半簽訂，新租期為6年，至2032年底。

翻查紀錄，該物業現有租約於2021年簽訂，租約期原至2026年底、呎租約91元，意味新租金獲減約19.8%。

中環甲廈空置率回落1.3百分點

至於商廈空置率，陳續稱，7月港島核心區甲級商廈空置率錄得12.95%，按月減少0.69個百分點（見圖）；分區方面，中環、金鐘甲廈空置率均改善，分別錄得12.89%及8.14%，按月分別回落約1.3及0.64個百分點。

九龍甲廈空置率改善情况亦不俗，上月整體空置率錄14.88%，按月降0.32個百分點；當中東九龍甲級商廈空置率，回落幅度較大，觀塘、九龍灣分別錄得14.59%及21.98%，按月減少0.38及1.72個百分點。

另美聯商業高級營業董事黃璜表示，該行獲委託代理尖沙嘴科學館道新文華中心A座中層多個單位的放售事宜；相關單位建築面積約2480方呎，業主意向價1930萬元，即意向呎價約7800元，單位以連租約形式放售，預計業主租金回報率約3.8厘，現租約至2026年7月。

黃璜指出，是次放售單位可望園景及海景，而新文華中心位處尖沙嘴東商業區，由物業步行約6分鐘可抵達港鐵尖東站或紅磡站。

相關字詞﹕新文華中心 太古廣場3期 中原(工商舖) 資深投資者羅守輝

