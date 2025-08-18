瑧樺開放式戶獲1.4萬承租 呎租69元

利嘉閣高級聯席董事陳炳南表示，西九龍醫局街連方II，新錄中層N5室租賃成交，實用面積282方呎、屬1房連開放式廚房間隔，外望街景，以1.65萬元租出，實用呎租約59元；業主於2024年以721.4萬元一手購入，享租金回報率2.7厘。

新界方面，祥益區域董事黃慶德表示，屯門珀御中層F室，屬實用面積342方呎1房戶，新近以1.3萬元租出，實用呎租約38元，據悉新租客為屯門區內客，有見單位裝修企理，業主亦提供大部分家俬和電器，兼且屋苑鄰近工作地點，因而決定承租；業主於2021年以590萬元購入，現享租金回報率2.6厘。

漾日居3房租4.18萬 業主回報逾7厘

市區豪宅亦不乏租務成交，中原副區域營業董事余倫鋒表示，漾日居第2座中層D室，實用面積934方呎、屬3房1套間隔，外望西九龍景，新近以4.18萬元租出、實用呎租約45元；業主早於1999年以約681.9萬元一手購入，持貨已26年，近年一直作收租用途，現享7.3厘租金回報率。