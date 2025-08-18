Blue Coast II兩日獲3000組客參觀現樓

長實：冀周末開展新一輪銷售

長實表示，是次參觀現樓的睇樓客，當中約五成來自港島區、約三成來自九龍區，另約兩成來自新界區或內地。可留意的是，Blue Coast II是次提供最高折扣為13%，較早前削減1%，個別單位則加價約3%。

瑜一連售3伙兩房戶 吸金3700萬

另黃竹坑站港島南岸同區，新世界（0017）與港鐵等合作的滶晨系列，過去周末再沽出兩伙，套現逾2236萬元，包括第2座23樓K室，實用面積507方呎，屬兩房間隔，以1145.8萬元成交、實呎22,600元；項目自5月起推售，兩個期數共售約534伙，佔全盤825伙約65%，共套現逾93億元。

同屬鐵路盤、華懋及港鐵合作的何文田站瑜一第1C期，亦新錄3宗成交，均為兩房單位、涉資逾3700萬元；成交價最高單位為5B座27樓D室，實用面積466方呎，成交價1272.96萬元、實呎27,317元。

另中海外（0688）牽頭發展、已屬現樓的啟德跑道區維港．灣畔第1A期，本月初起以招標形式推售單位，目前已累積標售13伙海景大戶、套現逾3.59億元。