明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

一手本月成交破千宗 信置盤佔三成 鐵路盤凱柏峰柏瓏系列今月共累售340伙

【明報專訊】雖然近日拆息回升，但市場憧憬今年底前美國聯儲局仍有機會減息，令8月至今新盤交投仍見活躍。綜合市場資訊，本月迄今整體一手成交累錄約1085宗，屬新盤市場連續7個月錄得逾千宗成交。其中上周以10.89億元、樓面呎價3860元投得屯門海珠路住宅官地的信置（0083），屬本月銷售成績最標青大型發展商，旗下將軍澳日出康城凱柏峰系列、元朗錦田柏瓏系列，本月至今暫累售約340伙，佔同期大市總成交量逾三成。

信置本月銷售的兩個鐵路盤，分別是與港鐵（0066）等合作的日出康城凱柏峰系列，以及元朗錦田柏瓏系列，兩盤早前調減售價約兩成後，銷情均理想；其中凱柏峰過去兩日連續錄得成交，合共累售23伙，套現逾1.23億元，當中昨天單日售出9伙，吸金逾4900萬元。

凱柏峰兩房特色戶售745萬 呎價1.8萬

信置表示，凱柏峰第2B座9樓E室，實用面積415方呎兩房間隔、連229方呎平台特色戶，以745.1萬元成交、實呎17,954元，為昨天成交呎價最高單位。

事實上，凱柏峰系列自7月現樓重推後，至今累沽592伙；全盤累計售出1437伙，佔單位總數1880伙約76%，總銷售金額近110億元。至於同系柏瓏系列，自6月以現樓重推以來累沽156伙，吸金逾14億元。上述兩盤於約兩個月內，合共售出逾740伙，估計為集團套現近52億元。

SEASONS系列累售逾千伙吸金79億

另外，同屬日出康城新盤、由會德豐及港鐵發展的GRAND SEASONS，最新亦以659.1萬元售出第1A座29樓A室，實用面積443方呎的兩房戶、實呎14,878元；整個SEASONS系列自去年3月開售至今累售1271伙，套現近79億元。

田兆源：買家看中項目處康城站上蓋

信置執行董事田兆源較早前表示，凱柏峰自7月現樓重推以來銷情理想，相信是因為買家看中項目位處港鐵康城站及大型商場上蓋，而項目已屆現樓，吸引區內外買家相繼入市，特別受港島東、啟德地區買家的追捧。

可留意的是，信置推盤步伐下半年起將轉趨積極，有3個新盤有機會於今年內登場，包括涉680伙的柏瓏III、涉748伙的油塘通風樓項目，以及涉2550伙的日出康城第13期，相關項目涉單位總數3978伙，而且均為與港鐵合作項目，兼已獲批預售樓花同意書。

明報記者

相關字詞﹕田兆源 凱柏峰 柏瓏 信置 新盤

上 / 下一篇新聞

北水加碼流入 佔港股成交升至28% 今年來逾9000億淨買 穩定幣概念生科新消費股成新寵
北水加碼流入 佔港股成交升至28% 今年來逾9000億淨買 穩定幣概念生科新消費股成新寵
金管局：銀行對AI網絡安全技能需求增
金管局：銀行對AI網絡安全技能需求增
Colt擬推快速跨雲端連接 迎虛幣界需求
Colt擬推快速跨雲端連接 迎虛幣界需求
證監：穩定幣掀炒作風潮 詐騙風險恐增
證監：穩定幣掀炒作風潮 詐騙風險恐增
貝萊德：美GDP增長料加快 股債重新部署
貝萊德：美GDP增長料加快 股債重新部署
多元資產基金滿足退休規劃需求
多元資產基金滿足退休規劃需求
瑞銀資產管理桂林：去美元化 利境內人幣債市
瑞銀資產管理桂林：去美元化 利境內人幣債市
樂舒適平價策略攻非洲奏效
樂舒適平價策略攻非洲奏效
小米次季經調整純利料升66% 大行對前景分歧 摩通憂手機業務放緩
小米次季經調整純利料升66% 大行對前景分歧 摩通憂手機業務放緩
萬方家辦：港監管成熟 具條件拓家辦
萬方家辦：港監管成熟 具條件拓家辦
陳茂波：穩步推進建大宗商品生態圈
陳茂波：穩步推進建大宗商品生態圈
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：北水追捧 騰訊call 29551
金子：北水追捧 騰訊call 29551
楊智佳：內地軟件類消費增 騰訊勝阿里
楊智佳：內地軟件類消費增 騰訊勝阿里
楊智佳：環球股市估值破頂料非難事
楊智佳：環球股市估值破頂料非難事
伍禮賢：友邦料延續較佳增長勢頭
伍禮賢：友邦料延續較佳增長勢頭
涂國彬：金價徘徊 反證9月減息非篤定
涂國彬：金價徘徊 反證9月減息非篤定
鍾慧欣：全球股市短期料整固 為年底升市準備
鍾慧欣：全球股市短期料整固 為年底升市準備
袁國守：大灣區二三事
袁國守：大灣區二三事
簡慧敏：永遠在路上的反詐騙工作
簡慧敏：永遠在路上的反詐騙工作
《幫你格價》：揀家傭保險 勿忽略醫療意外保障
《幫你格價》：揀家傭保險 勿忽略醫療意外保障
葉創成：工行盈利冠中企 增長料續放緩
葉創成：工行盈利冠中企 增長料續放緩
陳正犖：澳元64美仙為關鍵支持
陳正犖：澳元64美仙為關鍵支持
許健生：AI時代下的傳統媒體行業
許健生：AI時代下的傳統媒體行業
袁國守：Jackson Hole周五召開受關注
袁國守：Jackson Hole周五召開受關注
林少陽：美股短期有望加速攀升
林少陽：美股短期有望加速攀升
技術取勝：聯通處50周線之上
技術取勝：聯通處50周線之上
李聲揚：長和海外多元業務回報佳
李聲揚：長和海外多元業務回報佳
蔡金強：中國第三城：成都崛起
蔡金強：中國第三城：成都崛起
艾雲豪：對賭協議屬資本陷阱與鬥智賭局
艾雲豪：對賭協議屬資本陷阱與鬥智賭局
劉思明：AI機械人概念續熱炒
劉思明：AI機械人概念續熱炒
瑞銀認股證：績後博反彈 網易購17432
瑞銀認股證：績後博反彈 網易購17432
摩根大通亞洲：憧憬業績染藍 泡泡瑪特牛65590
摩根大通亞洲：憧憬業績染藍 泡泡瑪特牛65590
周顯：港住宅平均樓齡日益提高
周顯：港住宅平均樓齡日益提高
王弼：學徒制是人類最有效教育制度
王弼：學徒制是人類最有效教育制度
曾淵滄：投資為養老 短炒比例勿逾10%
曾淵滄：投資為養老 短炒比例勿逾10%
湯文亮：香港銀行會否爆煲？
湯文亮：香港銀行會否爆煲？
陳永傑：租金勁升 轉租為買
陳永傑：租金勁升 轉租為買
廖偉強：九大因素助樓市步入上升軌
廖偉強：九大因素助樓市步入上升軌
布少明：資金充裕 樓市看俏
布少明：資金充裕 樓市看俏
王品弟：冀《施政報告》助置業
王品弟：冀《施政報告》助置業
Blue Coast II兩日獲3000組客參觀現樓
Blue Coast II兩日獲3000組客參觀現樓
瑧樺開放式戶獲1.4萬承租 呎租69元
瑧樺開放式戶獲1.4萬承租 呎租69元
羅守輝等沽尖沙嘴乙廈單位料蝕26%
羅守輝等沽尖沙嘴乙廈單位料蝕26%
上源兩房售463萬 一手業主蝕近三成
上源兩房售463萬 一手業主蝕近三成
天璽‧天屆現樓 高層望維港
天璽‧天屆現樓 高層望維港
領都交投不俗 呎價企穩1萬
領都交投不俗 呎價企穩1萬
微退休興起 採「退休配置路徑」
微退休興起 採「退休配置路徑」