一手本月成交破千宗 信置盤佔三成 鐵路盤凱柏峰柏瓏系列今月共累售340伙

信置本月銷售的兩個鐵路盤，分別是與港鐵（0066）等合作的日出康城凱柏峰系列，以及元朗錦田柏瓏系列，兩盤早前調減售價約兩成後，銷情均理想；其中凱柏峰過去兩日連續錄得成交，合共累售23伙，套現逾1.23億元，當中昨天單日售出9伙，吸金逾4900萬元。

凱柏峰兩房特色戶售745萬 呎價1.8萬

信置表示，凱柏峰第2B座9樓E室，實用面積415方呎兩房間隔、連229方呎平台特色戶，以745.1萬元成交、實呎17,954元，為昨天成交呎價最高單位。

事實上，凱柏峰系列自7月現樓重推後，至今累沽592伙；全盤累計售出1437伙，佔單位總數1880伙約76%，總銷售金額近110億元。至於同系柏瓏系列，自6月以現樓重推以來累沽156伙，吸金逾14億元。上述兩盤於約兩個月內，合共售出逾740伙，估計為集團套現近52億元。

SEASONS系列累售逾千伙吸金79億

另外，同屬日出康城新盤、由會德豐及港鐵發展的GRAND SEASONS，最新亦以659.1萬元售出第1A座29樓A室，實用面積443方呎的兩房戶、實呎14,878元；整個SEASONS系列自去年3月開售至今累售1271伙，套現近79億元。

田兆源：買家看中項目處康城站上蓋

信置執行董事田兆源較早前表示，凱柏峰自7月現樓重推以來銷情理想，相信是因為買家看中項目位處港鐵康城站及大型商場上蓋，而項目已屆現樓，吸引區內外買家相繼入市，特別受港島東、啟德地區買家的追捧。

可留意的是，信置推盤步伐下半年起將轉趨積極，有3個新盤有機會於今年內登場，包括涉680伙的柏瓏III、涉748伙的油塘通風樓項目，以及涉2550伙的日出康城第13期，相關項目涉單位總數3978伙，而且均為與港鐵合作項目，兼已獲批預售樓花同意書。

明報記者