王品弟：冀《施政報告》助置業

作為本港物業市場的重要板塊，500萬至1000萬元的中價物業主要由首置客及換樓家庭支撐。在政策扶持下，今年7月的中價二手住宅市場顯現出獨特的韌性，根據土地註冊處最新統計數據顯示，今年7月份，逾500萬至1000萬元二手住宅物業（包括二手私人住宅及二手公營房屋）共錄得1336宗註冊。雖然該數字較6月份的1369宗微跌約2.4%，但仍比今年首7個月每月平均的約1188宗高出超過一成，顯示市場需求保持穩定。隨着政府持續優化置業政策，包括放寬首次置業按揭成數、加快土地及房屋供應，以及增加公營房屋流轉率等，預計未來中價樓交投有望保持一定動力，加上現時息口由高位回落，進一步降低供樓成本，中價樓成交有望回暖，同時為樓市帶來更穩健的復蘇動力。

值得注意，利率下行的利好效應正逐步顯現，置業人士供樓負擔減輕，對於預算緊絀的首置客及有意「細屋換大屋」的換樓家庭而言，無疑提升了入市意欲。另一方面，供樓成本下降亦改善了物業的租金回報率，吸引部分長線投資者重新審視市場，為中價樓市增添支持。

今年《施政報告》提前至9月公布，市場期待更多支持樓市的政策，助市民上車置業，成為帶動整體樓市復蘇的重要動力。筆者預期，中價樓市可望維持「量先行、價趨穩」的格局。 在利好政策及低息預期的支持下，交投量有機會延續溫和增長的勢頭。

香港置業研究部董事

[王品弟]