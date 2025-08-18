布少明：資金充裕 樓市看俏

【明報專訊】儘管香港樓價自高位回落約27%，置業負擔已經較高位大幅回落。根據美聯物業研究中心數據，若以一個實用約500方呎單位計算，於2021年8月樓價高位、供款20年及七成按揭並以最優惠利率（P）為基礎計算，當時供樓負擔比率為68.6%。去年9月美國踏入減息周期帶動本港按揭息率下調，以及今年首季居於私人物業的家庭月入中位數較2021年第三季增加約13%去計算，置業人士現時供樓負擔比率已跌穿五成水平，最新7月份為48.3%，較2021年高位減約20.3個百分點。另一方面，隨着樓價回穩，銀行業界對按揭業務取態轉趨積極。據傳媒報道，近期有個別中小型銀行推出低息按揭計劃吸客；亦有大型銀行上調物業網上估價，側面反映銀行業界對樓市前景的樂觀預期，這些迹象均顯示，香港樓市正逐步回穩，市場正在重拾動力。
資金充裕更為樓市創造上升的條件。金管局最新數據顯示，6月份本港定期存款數字錄約10.13萬億元，較4月時高位減少約3.6%，反映資金已開始由定期存款流出。然而，本港存款總額仍持續增加，當中活期及儲蓄存款6月合計錄約8.54萬億元，較4月更增加約13.2%，可見近月資金暫時轉至活期及儲蓄存款，顯示部分投資者正部署將資金投放在其他投資板塊。
隨着樓市利好因素持續湧現，增加買家入市信心，加上美國年內再減息機會增加，港息有機會跟隨，相信會吸引部分資金流入物業市場。特別是「供平過租」的優勢擴大，不僅推動了置業自住的需求，亦刺激了投資需求，為下半年樓市的價量提供持續的上升動力。
