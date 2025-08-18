布少明：資金充裕 樓市看俏

資金充裕更為樓市創造上升的條件。金管局最新數據顯示，6月份本港定期存款數字錄約10.13萬億元，較4月時高位減少約3.6%，反映資金已開始由定期存款流出。然而，本港存款總額仍持續增加，當中活期及儲蓄存款6月合計錄約8.54萬億元，較4月更增加約13.2%，可見近月資金暫時轉至活期及儲蓄存款，顯示部分投資者正部署將資金投放在其他投資板塊。

隨着樓市利好因素持續湧現，增加買家入市信心，加上美國年內再減息機會增加，港息有機會跟隨，相信會吸引部分資金流入物業市場。特別是「供平過租」的優勢擴大，不僅推動了置業自住的需求，亦刺激了投資需求，為下半年樓市的價量提供持續的上升動力。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]