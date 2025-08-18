廖偉強：九大因素助樓市步入上升軌

1. 在這幾年跌市中，並非所有參與者皆受樓價回落影響，大量資金充裕的投資者反而靜待時機，銀行存款數據顯示資金池龐大，一旦市場轉勢，資金將迅速入市。

2. 金融市場已率先轉活，海量資金紛紛湧至。新股市場亦重現強勢，這股熱錢效應不僅提振股市，其帶來的財富效應，為樓市注入正面能量。

3. 拆息持續低企，緩解了置業者供樓壓力。對潛在買家而言，息口低位意味着借貸成本下降，自然吸引更多買家行動。

4. 人才計劃成效顯著，已吸引近20萬專業人士落戶香港，直接拉動樓市需求。

5. 內地生來港接受大專教育，每年人數攀升，推升租務需求，並提升買樓收租熱度，成為支撐樓價基礎。

6. 實體經濟逐步好轉，零售與飲食界加速轉型，新一代業者進場，帶來創新經營模式。就業市場改善、收入增長，市民對置業信心隨之增強。

7. 《施政報告》預料將有實質內容激活樓市，其中「購房通」方案的呼聲甚高，可簡化跨境買樓程序，吸引更多內地投資者入市。

8. 聯儲局啟動減息機會愈來愈大，倘落實減息，不僅影響資金流動，更利好香港樓市。

9. 發展商清貨較之前提速，庫存壓力逐漸減緩。隨着存貨消化，資金回流順暢，部分發展商亦開始積極部署投地作未來發展，提升市場信心。

筆者相信這些實質而又利好市場的因素匯聚交織，絕對可以助樓市逐步擺脫低谷。樓市轉勢在即，置業者也須適時把握機會。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]