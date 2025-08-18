明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
陳永傑

投資策略

陳永傑：租金勁升 轉租為買

【明報專訊】人才及學生湧港搶租，推動本港租金破頂。中原城市租金指數（CRI）今年7月報128.14點，按月升1.22%，連升3個月共3.55%，突破2018年高位，創歷史新高。

「高才通計劃」第一批簽證去年底陸續到期，續簽情况理想，政府預告兩星期內公布最新數據。自2022年底推出以來，計劃吸引大批海外專才來港定居，為本港注入龐大住屋需求。截至2025年7月底，各類人才入境計劃共收51萬宗申請，34萬宗獲批，超過22萬名人才已落戶香港；截至6月底，另有逾10萬名受養人隨行抵港。租務市場隨即升溫，從2022年12月至2025年7月，私樓租金累升18%，個別屋苑更飈四成。在143個成分屋苑中，逾三分之一的租金升逾20%，其中13個屋苑升幅突破30%。紅磡黃埔花園漲幅居首，3年間租金累升41.9%。呎租突破50元的屋苑亦大增，由2022年的6個增至2025年7月的21個。暑期旺季疊加學生需求，更推高租金走勢。

相反，同期樓價累跌逾一成，受高息、經濟不穩及觀望情緒影響，租金與樓價呈現「一升一跌」的分化格局。對業主來說，租務回報理想；但租客則面臨愈來愈沉重的租金負擔，或轉為買樓。

目前拆息維持低位，這股由租金推動的購買需求逐漸浮現，成為樓市回暖的重要動力之一。

人才來港，除帶動租賃市場外，他們在港時間久了，相信亦希望在港置業，近日有聲音希望當局放寬內地人來港的資金限制，若有關措施落實，將可為內地人才來港租樓或買樓帶來便利。兩股力量都將為樓市注入新動力，下半年樓價向好機會大增。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]

相關字詞﹕陳永傑

上 / 下一篇新聞

北水加碼流入 佔港股成交升至28% 今年來逾9000億淨買 穩定幣概念生科新消費股成新寵
北水加碼流入 佔港股成交升至28% 今年來逾9000億淨買 穩定幣概念生科新消費股成新寵
金管局：銀行對AI網絡安全技能需求增
金管局：銀行對AI網絡安全技能需求增
Colt擬推快速跨雲端連接 迎虛幣界需求
Colt擬推快速跨雲端連接 迎虛幣界需求
證監：穩定幣掀炒作風潮 詐騙風險恐增
證監：穩定幣掀炒作風潮 詐騙風險恐增
貝萊德：美GDP增長料加快 股債重新部署
貝萊德：美GDP增長料加快 股債重新部署
多元資產基金滿足退休規劃需求
多元資產基金滿足退休規劃需求
瑞銀資產管理桂林：去美元化 利境內人幣債市
瑞銀資產管理桂林：去美元化 利境內人幣債市
樂舒適平價策略攻非洲奏效
樂舒適平價策略攻非洲奏效
小米次季經調整純利料升66% 大行對前景分歧 摩通憂手機業務放緩
小米次季經調整純利料升66% 大行對前景分歧 摩通憂手機業務放緩
萬方家辦：港監管成熟 具條件拓家辦
萬方家辦：港監管成熟 具條件拓家辦
陳茂波：穩步推進建大宗商品生態圈
陳茂波：穩步推進建大宗商品生態圈
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：北水追捧 騰訊call 29551
金子：北水追捧 騰訊call 29551
楊智佳：內地軟件類消費增 騰訊勝阿里
楊智佳：內地軟件類消費增 騰訊勝阿里
楊智佳：環球股市估值破頂料非難事
楊智佳：環球股市估值破頂料非難事
伍禮賢：友邦料延續較佳增長勢頭
伍禮賢：友邦料延續較佳增長勢頭
涂國彬：金價徘徊 反證9月減息非篤定
涂國彬：金價徘徊 反證9月減息非篤定
鍾慧欣：全球股市短期料整固 為年底升市準備
鍾慧欣：全球股市短期料整固 為年底升市準備
袁國守：大灣區二三事
袁國守：大灣區二三事
簡慧敏：永遠在路上的反詐騙工作
簡慧敏：永遠在路上的反詐騙工作
《幫你格價》：揀家傭保險 勿忽略醫療意外保障
《幫你格價》：揀家傭保險 勿忽略醫療意外保障
葉創成：工行盈利冠中企 增長料續放緩
葉創成：工行盈利冠中企 增長料續放緩
陳正犖：澳元64美仙為關鍵支持
陳正犖：澳元64美仙為關鍵支持
許健生：AI時代下的傳統媒體行業
許健生：AI時代下的傳統媒體行業
袁國守：Jackson Hole周五召開受關注
袁國守：Jackson Hole周五召開受關注
林少陽：美股短期有望加速攀升
林少陽：美股短期有望加速攀升
技術取勝：聯通處50周線之上
技術取勝：聯通處50周線之上
李聲揚：長和海外多元業務回報佳
李聲揚：長和海外多元業務回報佳
蔡金強：中國第三城：成都崛起
蔡金強：中國第三城：成都崛起
艾雲豪：對賭協議屬資本陷阱與鬥智賭局
艾雲豪：對賭協議屬資本陷阱與鬥智賭局
劉思明：AI機械人概念續熱炒
劉思明：AI機械人概念續熱炒
瑞銀認股證：績後博反彈 網易購17432
瑞銀認股證：績後博反彈 網易購17432
摩根大通亞洲：憧憬業績染藍 泡泡瑪特牛65590
摩根大通亞洲：憧憬業績染藍 泡泡瑪特牛65590
周顯：港住宅平均樓齡日益提高
周顯：港住宅平均樓齡日益提高
王弼：學徒制是人類最有效教育制度
王弼：學徒制是人類最有效教育制度
曾淵滄：投資為養老 短炒比例勿逾10%
曾淵滄：投資為養老 短炒比例勿逾10%
湯文亮：香港銀行會否爆煲？
湯文亮：香港銀行會否爆煲？
廖偉強：九大因素助樓市步入上升軌
廖偉強：九大因素助樓市步入上升軌
布少明：資金充裕 樓市看俏
布少明：資金充裕 樓市看俏
王品弟：冀《施政報告》助置業
王品弟：冀《施政報告》助置業
一手本月成交破千宗 信置盤佔三成 鐵路盤凱柏峰柏瓏系列今月共累售340伙
一手本月成交破千宗 信置盤佔三成 鐵路盤凱柏峰柏瓏系列今月共累售340伙
Blue Coast II兩日獲3000組客參觀現樓
Blue Coast II兩日獲3000組客參觀現樓
瑧樺開放式戶獲1.4萬承租 呎租69元
瑧樺開放式戶獲1.4萬承租 呎租69元
羅守輝等沽尖沙嘴乙廈單位料蝕26%
羅守輝等沽尖沙嘴乙廈單位料蝕26%
上源兩房售463萬 一手業主蝕近三成
上源兩房售463萬 一手業主蝕近三成
天璽‧天屆現樓 高層望維港
天璽‧天屆現樓 高層望維港
領都交投不俗 呎價企穩1萬
領都交投不俗 呎價企穩1萬
微退休興起 採「退休配置路徑」
微退休興起 採「退休配置路徑」