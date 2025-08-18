陳永傑：租金勁升 轉租為買

「高才通計劃」第一批簽證去年底陸續到期，續簽情况理想，政府預告兩星期內公布最新數據。自2022年底推出以來，計劃吸引大批海外專才來港定居，為本港注入龐大住屋需求。截至2025年7月底，各類人才入境計劃共收51萬宗申請，34萬宗獲批，超過22萬名人才已落戶香港；截至6月底，另有逾10萬名受養人隨行抵港。租務市場隨即升溫，從2022年12月至2025年7月，私樓租金累升18%，個別屋苑更飈四成。在143個成分屋苑中，逾三分之一的租金升逾20%，其中13個屋苑升幅突破30%。紅磡黃埔花園漲幅居首，3年間租金累升41.9%。呎租突破50元的屋苑亦大增，由2022年的6個增至2025年7月的21個。暑期旺季疊加學生需求，更推高租金走勢。

相反，同期樓價累跌逾一成，受高息、經濟不穩及觀望情緒影響，租金與樓價呈現「一升一跌」的分化格局。對業主來說，租務回報理想；但租客則面臨愈來愈沉重的租金負擔，或轉為買樓。

目前拆息維持低位，這股由租金推動的購買需求逐漸浮現，成為樓市回暖的重要動力之一。

人才來港，除帶動租賃市場外，他們在港時間久了，相信亦希望在港置業，近日有聲音希望當局放寬內地人來港的資金限制，若有關措施落實，將可為內地人才來港租樓或買樓帶來便利。兩股力量都將為樓市注入新動力，下半年樓價向好機會大增。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]