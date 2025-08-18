明報新聞網
摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部

投資策略

摩根大通亞洲：憧憬業績染藍 泡泡瑪特牛65590

【明報專訊】泡泡瑪特（9992）將於本周放榜，另外恒指公司亦將於周五（22日）公布季檢結果，市場關注泡泡瑪特能否染藍。泡泡瑪特股價前周曾創293.4元的上市新高後出現回吐，上周於10天線附近上落。

如投資者希望於業績及恒指季檢前進場部署，可以留意泡泡瑪特相關輪證選擇。市場上較熱門的窩輪條款槓桿介乎3至5倍，如追求高槓桿的投資者可留意本周新登場的泡泡瑪特牛熊證，如泡泡瑪特牛（65590），收回價246元，實際槓桿近7倍; 淡倉可參考泡泡瑪特熊（65563），收回價288元，實際槓桿近9倍。

如希望避免收回風險的投資者，則可以選擇以窩輪應市，看好可留意泡泡瑪特購（18740），行使價420.2元，實際槓桿5.1倍，2025年11月28日到期。做淡可注意泡泡瑪特沽（18078），行使價197.9元，實際槓桿3.3倍，2025年12月3日到期。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

