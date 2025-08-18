明報新聞網
瑞銀認股證：績後博反彈 網易購17432

【明報專訊】網易（9999）上季純利86.01億元人民幣，按年增長27.3%；非公認會計準則計經調整盈利95億元人民幣，按年增22%。有大行表示網易手遊季內復蘇或更偏向後期，上調其第三季遊戲收入增長預測。網易績後股價跌至200元關。如投資者希望部署網易，看好可留意網易認購（17432），行使價263.88元，2026年3月到期，有效槓桿約5.3倍。看淡可留意網易熊證（65314），收回價220元，行使價222元，2028年8月到期，有效槓桿約8.8倍。

另外，小米（1810）將於周二公布業績，如投資者看好業績，可留意小米牛證（65349），收回價48.5元，行使價48.1元，2026年2月到期，有效槓桿約9.9倍。看淡可留意小米熊證（59867），收回價59元，行使價59.4元，2028年6月到期，有效槓桿約9.4倍。

〔資訊只適用於合資格的香港投資者。資訊由瑞銀集團提供，本資料中提供的內容經過編輯審查和修改。修改可能包括為了提高清晰度、準確性和可讀性而進行的修訂、增添或刪除，或為了使材料適合特定受眾或目的而進行的修改。最終版本仍會反映編輯的自由裁量權，並可能與瑞銀集團所提供的原始內容有所差異。其僅作參考，並不構成買賣建議、邀請、要約或游說。瑞銀為結構性產品的發行商，瑞銀及其成員、其聯屬公司及董事及僱員可能持有本資料所述證券之權益（作為主事人或其他）。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為瑞銀代表及證券持牌人，並未持有相關上市公司的任何財務權益。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時（i）N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而（ii）R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解及自行評估有關風險，並諮詢專業顧問及查閱上市文件內有關結構性產品的全部詳情。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2025。版權所有。〕

[瑞銀認股證 牛熊證團隊]

相關字詞﹕瑞銀認股證 牛熊證團隊

