楊智佳：內地軟件類消費增 騰訊勝阿里

【明報專訊】恒生指數上周五下跌249點，收報25,270點，主板成交3126億元。綜觀全周，恒指上漲411點或1.65%，是先高後低的走勢，其中於周四曾創下25,766點的近4年高位。

港股周四先跟隨外圍股市高位獲利回吐，周五因為一連串內地經濟數據遜於預期而下跌。不過，以數據全線遜預期來看，恒指跟隨壞消息下跌1%，情况已不算差。技術上，恒指暫時守於20天移動平均線，升勢未被破壞。

恒指暫守20天線 升勢未破壞

7月份內地社會消費品零售總額按年上升3.7%，增速為今年最低，足證內地經濟放緩壓力加大。其中，餐飲收入按年增長只有1.1%，延續6月的0.9%微增速，難怪美團（3690）一沉不起。

消費降級的趨勢更明顯，今年1月至7月，便利店及超市零售額分別上升7%及5.2%，惟偏高端的百貨店及品牌專賣店的零售額增幅分別為1.1%及1.9%。7月相比6月，低端消費增速加快，高端消費增速持續放緩。

今年1月至7月，網上零售額按年增長9.2%。其中，實物商品網上零售額按年增長6.3%，佔總額四分之一。值得憂慮的是，穿類商品零售額按年只上升1.7%。至於吃類商品網上零售按年急升14.7%，按月計，增長都面對放緩。這反映相對低端的網上吃類商品正侵蝕餐飲的市場份額。

這些數據反映什麼？就是內地人選擇不增加出外用餐及外賣、買衣服鞋襪預算亦不增加，寧願網上買吃的東西。官方數據都已表明，中國零售是靠着消費不升級來增長，是不爭的事實。

內地消費降級 衛龍受惠

可幸的是，人民選擇加大軟件類的消費，是最新的消費形態。軟件為主的騰訊（0700）勝於倚賴網購的阿里巴巴（9988），而阿里又勝於美團，趨勢似乎不變。至於快手（1024）方面，電商業務亦會受商品銷售所影響。總而言之，業務愈倚賴軟件類終端消費的，例如手遊類，會較具前景，較低端消費的亦會受惠，例如衛龍（9985）；高端的東西，中期形勢較負面。况且，軟件類商品更容易透過人工智能提升服務質素，中長期更值得憧憬。

人民主張消費不升級，私人固定投資自然放緩，因為除了人工智能及科技相關，根本沒有什麼好投資。今年1月至7月，民間固定資產投資按年下降1.5%，相比整體數字按年上升1.6%，反映固定投資是靠公營部門撐着。住宅方面，7月新開工面積3593萬平方米，依然高於竣工面積的1801萬平方米，反映於房地產市道需求疲弱之下，供應仍是持續增加；需求降、供應增，只要略懂基礎經濟學的讀者都輕易想像到，未來內地房地產前景如何。

消費不升級的現象，是非常難打破，尤其是中國目前每年貨幣以至貸款增長額，都相當於國內生產總值（GDP）超過10%，可見目前貸款增長已過快，中國難以透過貨幣政策去推動消費，效力亦很有限。中國未來要出現經濟突破，是靠科技進步，提升服務及產品質素，從而增加消費意欲。

為何港股仍然持續向好？大概就是投資者對於人工智能及軟件類消費的看好，蓋過了實體商品消費及投資的低迷。誠如上一期文章所述，今年1月DeepSeek跑出後，投資者認為中國能於限制之下發展人工智能，從而對港股改觀，長遠透過人工智能改善內地經濟，是港股的最大出路，這種憧憬或許炒至技術嚴重超買為止。

觀乎港股對上周五經濟數據的恐懼程度並不大，反映投資者仍對港股保持耐性，未來仍會偏強好一段日子。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

