袁國守：Jackson Hole周五召開受關注

港股回吐，市場歸因於內地7月經濟數據欠佳，工業、固投及消費數據均放緩兼遜預期，其實更值得留意是，雖然周五「北水」淨流入金額創新高達359億元，但港股仍向下，有分析擔心可能是外資正在沽貨。

然而，年初至今投資者賺錢居多，意味入市信心猶在，且「炒股不炒市」市况持續，如上周五港股插水，科網、內銀及本地地產股急回，但內地券商和內房股則逆市飈升，故後市又不用太過悲觀；操作上，慎選板塊便是，而大市年底前挑戰26,000點的機會仍高。不過，假如股票倉位已高，甚至做了大量槓桿，宜酌量減磅，因畢竟環球股市過去幾年累漲不少，分析員普通預期9月份調整機會高。

展望本周，Jackson Hole全球央行年會將於周五（22日）舉行，聯儲局主席鮑威爾將在會上發言，有助市場判斷未來息口去向。最新利率期貨顯示，9月減息機會達92%，有大行更估，年底前減息3次，每次四分之一厘。

明報經濟投資理財副採訪主任

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 主編的話]