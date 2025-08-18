陳正犖：澳元64美仙為關鍵支持

【明報專訊】澳洲7月失業率從上月4.3%的4年高位降至4.2%，符合市場預期，新增就業人數2.45萬個，全部由全職職位驅動。失業率略為回落，就業人數增加，顯示就業市道依然偏緊，強化了澳洲儲備銀行對寬鬆政策的謹慎態度。
但美元走強淡化了就業數據對澳元的影響，短期內澳元兌美元預期將維持區間波動，關鍵支持位留意近期波幅區間下方0.64附近。下一個重要催化劑可能是本星期公布的PMI數據，以及強於預期的通脹可能利好澳元。
美數據或推動美匯指數挑戰99.3
美國7月整體生產物價指數（PPI）按年升3.3%，按月升0.9%，為3年多來最大按月升幅。核心PPI（不含食品和能源）按年上漲2.8%（按月升0.6%）。
PPI與7月平穩的CPI數據形成鮮明對比，市場隨即削減預期9月恢復減息的押注，近期任何意外強韌的美國數據，都可能推動美匯指數突破50天線，挑戰99.3的阻力位。不過我們維持預測聯儲局9月將恢復減息0.25厘，明年中前或合共減息0.75厘。
渣打香港財富方案投資策略主管
[陳正犖 匯市前瞻]
